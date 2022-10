Kέιτι Πέρι: Η σπάνια πάθηση από την οποία πάσχει - Της έπεσε το βλέφαρο σε συναυλία - Βίντεο

Αρχικά, το κοινό της θεώρησε ότι ίσως πρόκειται για κάποιο τρικ, ωστόσο αυτό συνεχίστηκε καθ΄ όλη τη διάρκεια της συναυλίας.

Όπως ήταν αναμενόμενο αρκετοί από τους θαυμαστές της άρχισαν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει, ενώ εμφανής ήταν και η ανησυχία για την υγεία της τραγουδίστριας από τους χρήστες του Twitter. Μέσα σε λίγα λεπτά, πλάνα από τη συναυλία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου.

Yπενθυμίζεται πως η Kέιτι Πέρι έχει δηλώσει στο παρελθόν πως πάσχει από αμβλυωπία, μια εκ γενετής πάθηση που κάνει το ένα από τα δύο μάτια δυσλειτουργικό, τόσο στην όραση, όσο και στην κίνηση.

Δείτε βίντεο:

What is going on with Katy Perry’s eye? pic.twitter.com/B7boqjqulm

??Italian news

Katy Perry, the eye does not open: the video worries the fans. "What's happening to her?" pic.twitter.com/0KYYKtlfY6