Quantcast
Κέλλυ Κελεκίδου: Λαμπερή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη - Real.gr
real player

Κέλλυ Κελεκίδου: Λαμπερή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη

18:07, 30/09/2025
Κέλλυ Κελεκίδου: Λαμπερή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη

Μοναδικές στιγμές, βίωσε την Παρασκευή και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η Κέλλυ Κελεκίδου, όπου ξεκίνησε με τεράστια επιτυχία τις νυχτερινές της εμφανίσεις, μαζί με τον τεράστιο Αντύπα.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, επιστρέφοντας μουσικά, μετά από πολλά χρόνια στα πάτρια εδάφη, εκεί από όπου ξεκίνησε η μουσική της καριέρα, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της. «Θεσσαλονίκη μου μας συγκινήσατε πάρα πολύ. Η πρεμιέρα γέμισε με αγάπη και συναίσθημα. Συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο μαζί με τον Αντύπα και μια υπέροχη ομάδα στο Scorpios Studio».

Υπέρλαμπρη φορώντας  μια συγκλονιστική λευκή δημιουργία by Nikos, η Κέλλυ Κελεκίδου, εντυπωσίασε κατά την είσοδο του πρώτου προγράμματος, ερμηνεύοντας την επιτυχία της «Μα το Θεό». Το κέφι χτύπησε  «κόκκινο» και στο δεύτερο πρόγραμμά της, όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια, ξεσήκωσε το κοινό, κερδίζοντας το χειροκρότημά του, μαζί με ένθερμες εκδηλώσεις θαυμασμού στα social media!

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί:

@kellykelekidouofficial

Θεσσαλονίκη μου ❤️ μας συγκινήσατε πάρα πολύ… Η πρεμιέρα γέμισε με αγάπη & συναίσθημα 🙏 Συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή & Σάββατο με τον @Antypasofficial 🎤 #thessaloniki #foryougreece #tiktokgreece #musicgreek🇬🇷 #KellyKelekidou

♬ πρωτότυπος ήχος – Kellykelekidou

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

Ποινική δίωξη στον Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη - Παραπέμφθηκε για δίκη στο αυτόφωρο

14:04 29/09
Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

Επιστολή στον Τραμπ από τις οικογένειες ομήρων: Απευθύνουν έκκληση για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

13:45 29/09
Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

Πώς οι Τούρκοι «τορπίλισαν» την συνάντηση - Το ραντεβού που δεν έγινε

13:44 29/09
Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

Τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων - Οι αλλαγές του 2023

12:46 29/09
Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

Με χειροπέδες ο Βασίλης Μπισμπίκης – Ο χορός με τη Δανάη Παππά στο κρητικό γλέντι

12:30 29/09
Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

Μια γυναίκα και ο 6χρονος εγγονός της σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση με drones στην περιφέρεια της Μόσχας

12:15 29/09
Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

Δυστύχημα Τεμπών: Στο ακροατήριο η υπόθεση μετά τη σύμφωνη γνώμη της Προέδρου Εφετών

12:07 29/09
Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Η Αρσεναλ έχει μετατρέψει τα κόρνερ σε... πέναλτι - Έφθασε τα 36 γκολ

11:08 29/09
Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

Η Scarlett Johansson φόρεσε δερμάτινο σακάκι – Θα γίνει η νέα μας εμμονή!

11:00 29/09
Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

Ανατροπή αυτοκινήτου στο Ηράκλειο – Μητέρα και δύο παιδιά οι επιβάτες

10:51 29/09
Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

Ελεονώρα Μελέτη: Η κόρη της έχει ταλέντο στο… ποδόσφαιρο

10:30 29/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved