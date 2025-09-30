Κέλλυ Κελεκίδου: Λαμπερή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη - Real.gr

Μοναδικές στιγμές, βίωσε την Παρασκευή και το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη η Κέλλυ Κελεκίδου, όπου ξεκίνησε με τεράστια επιτυχία τις νυχτερινές της εμφανίσεις, μαζί με τον τεράστιο Αντύπα.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, επιστρέφοντας μουσικά, μετά από πολλά χρόνια στα πάτρια εδάφη, εκεί από όπου ξεκίνησε η μουσική της καριέρα, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της. «Θεσσαλονίκη μου μας συγκινήσατε πάρα πολύ. Η πρεμιέρα γέμισε με αγάπη και συναίσθημα. Συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο μαζί με τον Αντύπα και μια υπέροχη ομάδα στο Scorpios Studio».

Υπέρλαμπρη φορώντας μια συγκλονιστική λευκή δημιουργία by Nikos, η Κέλλυ Κελεκίδου, εντυπωσίασε κατά την είσοδο του πρώτου προγράμματος, ερμηνεύοντας την επιτυχία της «Μα το Θεό». Το κέφι χτύπησε «κόκκινο» και στο δεύτερο πρόγραμμά της, όπου η δημοφιλής τραγουδίστρια, ξεσήκωσε το κοινό, κερδίζοντας το χειροκρότημά του, μαζί με ένθερμες εκδηλώσεις θαυμασμού στα social media!

Δείτε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί: