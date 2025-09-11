Quantcast
Kendall Jenner: Τα σχέδιά της να εγκαταλείψει το μόντελινγκ για μια… πιο σεμνή δουλειά - Real.gr
real player

Kendall Jenner: Τα σχέδιά της να εγκαταλείψει το μόντελινγκ για μια… πιο σεμνή δουλειά

11:15, 11/09/2025
Kendall Jenner: Τα σχέδιά της να εγκαταλείψει το μόντελινγκ για μια… πιο σεμνή δουλειά

ΠΗΓΗ: Kendall Jenner/Instagram

Αποκάλυψε ότι σκοπεύει να απομακρυνθεί οριστικά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

Στιγμές τρόμου για 18χρονο στην Ηλιούπολη: Ανήλικοι τον χτύπησαν και τον λήστεψαν - Βιντεοσκοπούσαν την επίθεση

11:23 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του πριν δεχτεί τη σφαίρα - Το μήνυμα Τραμπ και οι πολιτικές αντιδράσεις

10:31 11/09
Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

Καλαμάτα: «Δεν μου το σκότωσαν στον δρόμο αλλά μέσα σε ένα αυτοκίνητο» - Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης Κάτιας

07:55 11/09
Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

Θεσσαλονίκη: 11 τα άτομα που επιτέθηκαν στον 13χρονο – Συνελήφθη 18χρονος, συνεχίζεται η έρευνα για τους υπόλοιπους

11:34 11/09
Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Δύσκολες ώρες για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

09:00 11/09
Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

Αιματηρό τροχαίο στην Κρήτη: Νεκρή 23χρονη - Η μηχανή της συγκρούστηκε με άλλο δίκυκλο

09:11 11/09
ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΛεΜπρον Τζέιμς: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ - ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

10:16 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved