Κέρινο ομοίωμα του Ίντρις Έλμπα παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο - Real.gr

Ο Ίντρις Έλμπα περιέγραψε τη δημιουργία του κέρινου ομοιώματός του στο Μουσείο Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο τόσο «σουρεαλιστική» όσο και «εκπληκτική».

Η πρώτη φιγούρα του σταρ της τηλεόρασης και του κινηματογράφου, γεννημένου στο Χάκνεϊ του Λονδίνου, στο Μουσείο της οδού Μπέικερ είναι με ένα κοστούμι με μακριά μανίκια, που αντιγράφει το σύνολο που φόρεσε για να συναντήσει τον βασιλιά Κάρολο Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο του 2024.

Το σύνολο ολοκληρώνεται από λουστρίνι παπούτσια Christian Louboutin, τα οποία δώρισε προσωπικά ο Έλμπα στο Μουσείο.

«Είναι πραγματικά τιμή μου να αναγνωρίζομαι με αυτόν τον τρόπο και ακόμη πιο ξεχωριστό να γνωρίζω ότι αυτή η άλλη εκδοχή του εαυτού μου θα στέκεται αγέρωχη στο Λονδίνο. Έτσι, ακόμα και όταν λείπω, ένα μέρος του εαυτού μου είναι πάντα στο σπίτι» δήλωσε ο ηθοποιός.