Κέρκυρα: Τσακωμός σταρ της Μάντσεστερ Σίτι με τη σύντροφό του σε παραλία του νησιού – ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με την εφημερίδα the Sun, ο καβγάς ξεκίνησε όταν η Ρεμπέκα Κουκ είδε το κινητό του Φόντεν, ενώ εκείνος κολυμπούσε. Φέρεται να φώναξε στον παίχτη της Σίτι, ενώ έφευγαν από την παραλία: «Θεωρείς ότι είμαι ηλίθια;».

Σε βίντεο μάλιστα που δημοσίευσε η Sun διακρίνεται ο Φόντεν να αποχωρεί εσπευσμένα από παραλία της Κέρκυρας, έχοντας έντονο καβγά με τη σύντροφό του, Ρεμπέκα Κουκ.

Λουόμενοι υποστηρίζουν πως άκουσαν την Κουκ να λέει στον Φόντεν, μεταξύ άλλων, πως «δεν μπορούμε να σε πάρουμε πουθενά γιατί συμβαίνει πάντα το ίδιο», καθώς και ατάκες όπως «νομίζεις πως είμαι… ηλίθια» και «εμπρός, πες της»…

Σημειώνεται ότι ο 22χρονος ποδοσφαιριστής έχει δύο παιδιά με την Κουκ, τριών και ενός έτους.

?? Manchester City star Phil Foden recorded by onlooker arguing with his girlfriend Rebecca Cooke pic.twitter.com/XT24V2DIAr