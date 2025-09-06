Quantcast
Kevin Bacon-Kyra Sedgwick: Πώς κρατούν ζωντανή τη σπίθα στον γάμο έπειτα από 37 χρόνια - Real.gr
real player

Kevin Bacon-Kyra Sedgwick: Πώς κρατούν ζωντανή τη σπίθα στον γάμο έπειτα από 37 χρόνια

14:45, 06/09/2025
Kevin Bacon-Kyra Sedgwick: Πώς κρατούν ζωντανή τη σπίθα στον γάμο έπειτα από 37 χρόνια

Ο Kevin Bacon και η Kyra Sedgwick αρραβωνιάστηκαν τον Δεκέμβριο του 1987, λίγους μόλις μήνες μετά τη συνάντησή τους.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved