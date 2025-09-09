Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Real.gr

Η Ιταλίδα influencer και επιχειρηματίας Κιάρα Φεράνι επέλεξε και φέτος την Ελλάδα για την καλοκαιρινή χαλάρωσή της, έπειτα από έναν δύσκολο χειμώνα λόγω του διαζυγίου της από τον ράπερ Fedez.

Τον Ιανουάριο δημοσιοποιήθηκε το διαζύγιό της. Αν και αυτό ήταν το πρώτο καλοκαίρι της Κιάρα Φεράνι χωρίς τον επί επτά χρόνια σύζυγό της, Ιταλό ράπερ Fedez, η διάσημη influencer και επιχειρηματίας φρόντισε να περάσει όμορφα μαζί με τα δύο παιδιά της. Και για ένα ακόμη καλοκαίρι επέλεξε την Ελλάδα γι’ αυτόν τον σκοπό.

Μαζί με τον Λεόνε και τη Βιτόρια πέρασε λίγες εβδομάδες γεμάτες εικόνες από μεσογειακούς παραδείσους, αλλά και πιο ήσυχες αποδράσεις στη φύση. Στη λίμνη Κόμο, όπου διατηρεί βίλα, άνθισαν όμορφες οικογενειακές στιγμές: βόλτες στις όχθες, δείπνα με συγγενείς και φίλους, αλλά και χαλάρωση στη σπιτική θαλπωρή.

Η Ιμπιζα, από την άλλη, έδωσε τον τόνο της διασκέδασης με κοσμικά beach clubs, βόλτες με σκάφος και λαμπερά ηλιοβασιλέματα. Στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ελβετία, όπου μοιράστηκε με τα παιδιά της ήρεμες στιγμές κοντά στη φύση, αλλά και στην Αλικαρνασσό, όπου απόλαυσε την πολυτέλεια του τουρκικού θερέτρου.

Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει από το καλοκαιρινό της ημερολόγιο. Μετά την Πάρο πέρυσι, φέτος επισκέφθηκε την Κω. Εκεί συνδύασε χαλαρές βόλτες με οικογενειακά τραπέζια και παιχνίδια δίπλα στη θάλασσα.

Οι εικόνες που μοιράστηκε με το κοινό της αποτυπώνουν μια εκδοχή της πιο φυσική, πιο αυθεντική και πιο χαλαρή. Το καλοκαίρι του 2025 δεν ήταν απλώς μια σειρά από ταξίδια για την Κ. Φεράνι – ήταν μια ξεχωριστή συλλογή εμπειριών με σημείο αναφοράς το πώς θέλει να ζει: με λάμψη, με ηρεμία, με στιλ και πάνω από όλα με τους ανθρώπους που αγαπά.

