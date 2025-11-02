Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι πρώτες ώρες στην Αθήνα, η λαμπερή δεξίωση και... η εντυπωσιακή τουαλέτα - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε γεμάτο πρόγραμμα από την πρώτη κιόλας ημέρα της άφιξής της, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025.

Με μαύρα θωρακισμένα τζιπ, οχήματα της Αστυνομίας και συνοδευτικά βαν, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κατέφθασε στην πρεσβευτική κατοικία στην καρδιά της Αθήνας.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Φλόριντα και αμέσως μετά την άφιξή της, προετοιμάστηκε για την πρώτη, δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Εδώ και μέρες είχε σταλεί πρόσκληση από την Αμερικανική Πρεσβεία σε πολιτικούς, επιχειρηματίες και επιφανείς εκπροσώπους της δημόσιας ζωής της χώρας, για τη δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με αφορμή τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στην πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση καλωσορίσματος.

Η λαμπερή δεξίωση και η εντυπωσιακή τουαλέτα

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρέθεσε δεξίωση στο ξενοδοχείο «Grand Hyatt», παρουσία επιχειρηματιών, πολιτικών και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η βραδιά, για την οποία απαιτούνταν επίσημο ένδυμα, ξεκίνησε στις 19.00 με κοκτέιλ, συνεχίστηκε με την τελετή και το δείπνο, ενώ για το δίωρο 10 με 12 είχε προγραμματιστεί χορός.

Η νέα πρέσβειρα έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, ενώ στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν «καλώς ήρθατε») εκείνη απάντησε «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».

Το event περιελάμβανε επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους.

Οι επιλογές περιελάμβαναν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση σηματοδότησε την πρώτη, αν και ανεπίσημη εμφάνιση της νέας πρέσβη στην Αθήνα, καθώς η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τρίτη, 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα, στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα δώσουν το «παρών» ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

H ανάρτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τη δεξίωση στην Αθήνα

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στο Instagram και προσφέροντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα.

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.