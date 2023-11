Κim Kardashian: Aυτός είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο «απέλυσε» τη βοηθό της

Μια επαγγελματική σχέση που οδήγησε σε μια δυνατή φιλία. Η βοηθός της Kim Kardashian εμφανιζόταν σε πολλά επεισόδια του “Keeping Up With The Kardashians” και ακολουθούσε την ιδρύτρια του Skims σε κάθε της βήμα.