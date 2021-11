Κιμ Καρντάσιαν: Απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές - Βίντεο

Σε τετ-α-τετ με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Αριάνα Γκράντε, Πιτ Ντέιβιντσον, εθεάθη η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Πιτ Ντέιβιντσον κρατήθηκαν χέρι-χέρι, κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Halloween, αλλά είναι «απλώς φίλοι», όπως ισχυρίστηκε κοντινή τους πηγή. Ο Ντέιβιντσον πιάστηκε πρόσφατα από το χέρι και μοιράστηκε ένα φιλί με την Κιμ σε ένα σκετσάκι στην εκπομπή «SNL» όταν εκείνη την παρουσίαζε.

Ωστόσο το δίδυμο εθεάθη να κρατιέται χέρι χέρι σε ένα τρενάκι του τρόμου και την Παρασκευή.

Και, ενώ η Κιμ βρίσκεται εν μέσω διαζυγίου με τον Κάνιε Γουέστ, η σταρ του «Keeping Up With the Kardashians» έφτασε σήμερα στη Νέα Υόρκη, όπου διαμένει ο Πιτ Ντέιβιντσον, μόλις τρεις μέρες μετά το συμβάν του Halloween, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Page Six.

