Κιμ Καρντάσιαν: Φόρεσε σταυρό της πριγκίπισσας Νταϊάνα και προκάλεσε οργή στα social media

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η 44χρονη φόρεσε το συμβολικό κομμάτι στο γκαλά LACMA Art + Film 2024 το Σάββατο στο Λος Άντζελες. Συνδύασε το κολιέ αντίκα από αμέθυστο, που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση το 1987, με ένα λευκό φόρεμα.

Αμέσως χρήστες του διαδικτύου έσπευσαν να την κατακρίνουν για τον τρόπο που επέλεξε να φορέσει το κόσμημα.

«Το μετέτρεψε σε κάτι χυδαίο», έγραψε ένας χρήστης στο X.

«Είχε το θράσος να το φορέσει με αυτό το φόρεμα. Καθαρά ναρκισσιστικός, μη ελκυστικός εγκέφαλος», έγραψε ένας άλλος.

