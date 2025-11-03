«King Snake»: Το νέο γοτθικό θρίλερ του Τζεφ Νίκολς με την Μάργκαρετ Κουάλεϊ - Real.gr

Οι Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley), Ντρου Στάρκι (Drew Starkey) και Μάικλ Σάνον (Michael Shannon) θα πρωταγωνιστήσουν στην νέα ταινία του Τζεφ Νίκολς (Jeff Nichols) με τίτλο «King Snake».

Πρόκειται για ένα γοτθικό θρίλερ το οποίο χρηματοδοτείται από την FilmNation και θα παρουσιαστεί στην επερχόμενη American Film Market (AFM).

Η ταινία ακολουθεί «ένα νεαρό ζευγάρι που κληρονομεί ένα αγρόκτημα στη επαρχία του Αρκάνσας και πρέπει να αντιμετωπίσει τους δαίμονες που στοιχειώνουν την κληρονομιά του. Δυνάμεις του καλού και του κακού συγκρούονται σε μια ιστορία τρόμου όπου οι προκλήσεις του πραγματικού κόσμου συναντιούνται με απόκοσμα πλάσματα και μύθους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ