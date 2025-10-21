Κλέλια Ανδριολάτου: Γενέθλια στους Παξούς - Real.gr

Η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε μαζί με φίλους, την οικογένειά της και τον σύντροφό της Μπάμπη Τσαούσογλου σε μια μαγική βραδιά με φόντο το Ιόνιο.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Mια βραδιά γεμάτη φως, μουσική και καλή ενέργεια. Σε έναν ιδιωτικό χώρο στους Παξούς, με θέα που κόβει την ανάσα και μουσικές που μπλέκονταν γλυκά με το κύμα, η Κλέλια Ανδριολάτου γιόρτασε τα γενέθλιά της, έχοντας δίπλα της ανθρώπους που αγαπά.

Το «παρών» έδωσαν φίλοι και συνάδελφοι από τη σειρά «Maestro», η αδελφή της, Ναστάζια, που είναι πάντα δίπλα της και η κολλητή της και πάντα κομψή σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά. Ομως το βλέμμα όλων, όπως ήταν φυσικό, στράφηκε στο πρόσωπο που στάθηκε διακριτικά δίπλα της όλο το βράδυ, τον σύντροφό της Μπάμπη Τσαούσογλου.

Ο επιχειρηματίας από την Κέρκυρα, γνωστός για τη δράση του στον χώρο της φιλοξενίας και των κατασκευών, ήταν εκεί για να γιορτάσει μαζί της και η μεταξύ τους χημεία δεν κρυβόταν. Μια ματιά, ένα χαμόγελο, ένα αγκάλιασμα ήταν αυτά που έκαναν τη βραδιά ακόμα πιο ξεχωριστή.

Η Κλέλια, λαμπερή, χωρίς υπερβολές, φαινόταν πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Τα γενέθλιά της έμοιαζαν με κινηματογραφική σκηνή: φίλοι, μουσική, γέλια και δίπλα της ο άνθρωπος που φαίνεται να της προσφέρει ασφάλεια και ηρεμία. Μια βραδιά που συνδύαζε κοσμικότητα, φιλία και αγάπη.

Το πάρτι ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα και το ηλιοβασίλεμα έδινε το χρώμα που ταίριαζε στην Κλέλια. Οι καλεσμένοι έφταναν με σκάφη ή μικρά ιδιωτικά σκάφη-ταξί και σταδιακά η βραδιά πήρε τον χαρακτήρα γιορτής.

Οι ηθοποιοί της σειράς «Maestro» που ήταν καλεσμένοι γέλασαν και αντάλλαξαν ιστορίες από τα γυρίσματα. Ολοι περιμένουν με ανυπομονησία την προβολή της τέταρτης σεζόν στο Νetflix και στο Mega, με την ατμόσφαιρα να είναι οικογενειακή, με πραγματικό κέφι και φιλικά πηγαδάκια.

Η Β. Κωσταρά παραβρέθηκε στο πάρτι με τον σύντροφό της, φωτογράφο Γιάννη Βλάχο. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν θαλασσινά, δροσερά ποτά και μια λιτή, κατακόκκινη τούρτα, στην οποία η Κλέλια έσβησε 29 κεράκια μέσα σε χειροκροτήματα και αγκαλιές, ενώ ο σύντροφός της την κοιτούσε χαμογελώντας, καθώς εκείνη χόρευε.

Ο γνωστός επιχειρηματίας, μεταξύ άλλων, διευθύνει το Corfu Golf Club και έχει συμμετοχή σε ξενοδοχειακές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Αν και προέρχεται από οικογένεια με έντονη επαγγελματική παρουσία, προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ, κάτι που φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία της Κλέλιας.

Στο πάρτι είχε διακριτική παρουσία, χωρίς να επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας, αφήνοντάς τη να λάμψει. Οσοι βρέθηκαν εκεί, μίλησαν για μια βραδιά γεμάτη αλήθεια και χαρά και για μια αγάπη που δεν χρειάζεται επιβεβαιώσεις.