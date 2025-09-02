Κλόντια Σίφερ: «Η Ελλάδα είναι απλά πανέμορφη» - Real.gr

Με ήλιο, θάλασσα και... τάβλι, η Κλόντια Σίφερ γιόρτασε για ακόμη μία χρονιά τα γενέθλιά της στη χώρα μας, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό καλοκαίρι έχει πιστούς διεθνείς θιασώτες.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με θέα το απέραντο γαλάζιο και τον όλολαμπρο ήλιο να λούζει τα πάντα γύρω της, η Κλόντια Σίφερ βρήκε τον ιδανικό συνδυασμό χαλάρωσης, πολυτέλειας και ανεμελιάς στο ελληνικό καλοκαίρι. Για ακόμη μία χρονιά το διάσημο top model επισκέφθηκε τη χώρα μας και προσέφερε -από το Κρανίδι αυτή τη φορά-τη διεθνή λάμψη που θα θυμούνται για καιρό όσοι είχαν την τύχη να τη συναντήσουν εκεί.

Η Κλ. Σίφερ επέλεξε την Ελλάδα για να γιορτάσει τα 55α γενέθλιά της, επισφραγίζοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την αγάπη της για τη χώρα μας. Η Γερμανίδα μούσα της διεθνούς μόδας απόλαυσε την ηρεμία και τη φυσική ομορφιά της Αργολίδας.

Κατέλυσε σε πολυτελή βίλα ενός από τα πιο διάσημα θέρετρα της περιοχής, που φημίζεται για την απομόνωση και την ιδιωτικότητα που προσφέρει στους εκλεκτούς επισκέπτες του, ενώ δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της στο Instagram εντυπωσιακά ενσταντανέ από τις διακοπές της.

Αλλοτε ποζάροντας με μαγιό που αναδείκνυαν την αψεγάδιαστη σιλουέτα της, άλλοτε απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές δίπλα στην πισίνα και άλλοτε παίζοντας τάβλι…

«Η Ελλάδα είναι απλώς πανέμορφη», έγραψε με ενθουσιασμό στις αναρτήσεις της, εκφράζοντας την εκτίμησή της για τον ήλιο, τη θάλασσα και την ελληνική φιλοξενία. Το κορίτσι, που μεσουράνησε στις διεθνείς πασαρέλες τη δεκαετία του ’90, έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα ως αγαπημένο της καλοκαιρινό προορισμό.

Πέρυσι είχε γιορτάσει επίσης τα γενέθλιά της στην Ελλάδα, ενώ το 2023 είχε επισκεφθεί τη Μεσσηνία, ανακαλύπτοντας εκστασιασμένη την Κορώνη και τα μοναστήρια της περιοχής. Φέτος, η άφιξή της στο Κρανίδι έδωσε έναν κοσμοπολίτικο αέρα στην ήσυχη κοινότητα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την τουριστική φήμη της χώρας μας και πέρα από τους πασίγνωστους καλοκαιρινούς της προορισμούς.

3