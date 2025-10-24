Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή στα χείλη της – «Το υλικό είχε μετακινηθεί» - Real.gr

Quantcast
Κόνι Μεταξά: Η αλλαγή στα χείλη της – «Το υλικό είχε μετακινηθεί»

15:15, 24/10/2025
ΠΗΓΗ: Konnie Metaxa/Instagram

Στο listening party για το νέο άλμπουμ της Ελένης Φουρέιρα βρέθηκε η Κόνι Μεταξά, το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου. Η γνωστή performer
έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που βρέθηκαν στην εκδήλωση και μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη σχέση που διατηρεί ο πατέρας της,
Λευτέρης Πανταζής με τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση. «Περσινά ξινά σταφύλια» αρκέστηκε να […]

