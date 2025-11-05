Κόνι Μεταξά: Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της – Μετά τα χείλη, άλλαξε και τα μαλλιά της - Real.gr

Μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της τόλμησε η Κόνι Μεταξά. Η γνωστή performer ένιωσε την ανάγκη για ανανέωση και έτσι επισκέφτηκε τον κομμωτή που εμπιστεύεται. Το βράδυ της Τρίτης (4/11), η Κόνι Μεταξά μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το νέο look που υιοθέτησε,

δημοσιεύοντας βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η τραγουδίστρια αποχωρίστηκε […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr