Κωνσταντίνα Ευριπίδου - Φίλιππος Μιχόπουλος: Διακοπές και γενέθλια μαζί - Real.gr

Το πρώτο καλοκαίρι που είναι μαζί απολαμβάνουν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, περνώντας σε μια πιο εξωστρεφή φάση της σχέσης τους.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tο πρώτο καλοκαίρι της σχέσης τους περνούν φέτος ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, με το ζευγάρι να επιλέγει προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας. Ο επιχειρηματίας και η Κύπρια ραδιοφωνική παραγωγός, που είναι μαζί από τον περασμένο Νοέμβριο, είχαν επιλέξει μέχρι τώρα να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Φαίνεται όμως πως αυτό έχει αλλάξει, αφού η Κωνσταντίνα αυτή τη φορά ανέβασε στιγμιότυπα από την τελευταία τους απόδραση, ανάμεσα στα οποία και η πρώτη τους κοινή φωτογραφία.

Το ζευγάρι πέρασε υπέροχες στιγμές στο Μέτσοβο, μαζί με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει από προηγούμενους γάμους. Οι δυο τους λατρεύουν τα ταξίδια, τα οποία και πραγματοποιούν με την πρώτη ευκαιρία. Στο πρόσφατο ταξίδι τους στην Ηπειρο είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα βουνά της περιοχής κάνοντας βόλτα με άλογα, ενώ ο επιχειρηματίας απόλαυσε το πικνίκ δίπλα στη λίμνη Αώου και έσβησε τα κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων του, με τη σύντροφό του να μην λείπει από το πλευρό του.

«Η γνωριμία έγινε μέσα από τα social media. Ο Φίλιππος μου έστειλε μήνυμα. Εγώ δεν θα το έκανα ποτέ, πες το υπερηφάνεια. Μιλούσαμε πολύ καιρό και κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Για μένα, ο Φίλιππος είναι η ισορροπία μου, η ηρεμία μου και τον θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος κύριος», δήλωσε πρόσφατα το μοντέλο και ραδιοφωνική παραγωγός για τον επιχειρηματία.

Πριν από λίγες εβδομάδες το ζευγάρι πραγματοποίησε ένα ρομαντικό ταξίδι στη νότια Ιταλία, με την Κωνσταντίνα να μοιράζεται ενσταντανέ από τις διακοπές τους. Ξεκίνησαν την περιήγησή τους στη νότια Ιταλία από τη Ματέρα και συνέχισαν με την Απουλία όπου πέρασαν υπέροχα.

Ο Φίλιππος έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον γάμο του με την Αθηνά Οικονομάκου, με την οποία χώρισαν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας τον Απρίλιο του 2024. Η Κωνσταντίνα έχει δύο παιδιά από τον γάμο της με τον Κύπριο ποδοσφαιριστή Νεκτάριο Αλεξάνδρου, από τον οποίο χώρισε τον Ιούλιο του 2021.

