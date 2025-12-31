Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έχω μία ευχή για φέτος είναι να…» – Το μήνυμα λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου - Real.gr

Με ένα μήνυμα και μία ευχή αποχαιρετά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου το 2025. Καθώς οι ώρες μετρούν αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία ιδιαίτερη ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram. Ποζάροντας στον καθρέπτη του ασανσέρ, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη χρονιά που φεύγει και όλα όσα κατάφερε […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Αν έχω μία ευχή για φέτος είναι να…» – Το μήνυμα λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου στο InStyle.