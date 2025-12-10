Κωνσταντίνα: Το τραγούδι που είχε απορρίψει και έγινε μεγάλη επιτυχία - Real.gr

Συνέντευξη στην εκπομπή “Breakfast@Star” παραχώρησε η Κωνσταντίνα, η οποία προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (9/12). Η τραγουδίστρια, το όνομα της οποίας βρίσκεται περισσότερα από 40 χρόνια στον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας, αποκάλυψε μεταξύ άλλων, ποιο πασίγνωστο τραγούδι είχε απορρίψει και τελικά έγινε μεγάλη επιτυχία. «Έχω απορρίψει στίχο που μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν μου άρεσε […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Κωνσταντίνα: Το τραγούδι που είχε απορρίψει και έγινε μεγάλη επιτυχία στο InStyle.