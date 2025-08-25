Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάφτιση σε κλειστό κύκλο - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να βαφτίσουν τον γιο τους την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο, σε χώρο ιδιοκτησίας της Μαριάννας Λάτση, η οποία θα είναι μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πριν από λίγες ημέρες επέστρεψαν από τις διακοπές τους στο Costa Navarino. Μετά την ανάπαυλα, που χρειάζονταν και οι δύο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τακτοποιούν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη βάφτιση του γιου τους που γεννήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Επειτα από τον λαμπερό γάμο τους τον Ιούλιο, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του ετοιμάζονται και για άλλη μία θρησκευτική τελετή, τη βάφτιση του γιου τους που θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο την 1η Σεπτεμβρίου. Ο μικρός θα λέγεται και επισήμως Βασίλης, που είναι το όνομα του πατέρα του Κ. Αργυρού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η βάφτιση αναμένεται να είναι η επιτομή της… απλότητας.

Κομψή και απολύτως λιτή, χωρίς συγκεκριμένη θεματολογία, όπως συνηθίζεται στις βαφτίσεις, με συνέπεια στον μινιμαλισμό που, ούτως ή άλλως, αγαπά το ζευγάρι. Τόσο το ιερό μυστήριο όσο και το γεύμα που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία θα είναι και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κ. Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας, που τους πάντρεψε μαζί με τη Μ. Λάτση, Ερικ Βασιλάτος, το παιδί του οποίου έχει βαφτίσει ο τραγουδιστής.

Ενώ ο γάμος τους τελέστηκε στην έπαυλη της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου, για τη βάφτιση του γιου τους η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος επέλεξαν έναν νησιωτικό προορισμό, τη Μύκονο. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, διότι ως ζευγάρι συνδέονται στενά με το Νησί των Ανέμων και το προτιμούν συχνά για τις σημαντικές προσωπικές τους στιγμές.

Το μυστήριο θα έχει άρωμα καλοκαιριού, με έμφαση όμως, στην κατάνυξη και όχι στις υπερβολές του στολισμού. Ως συνέχεια αυτής της απλότητας, η βάφτιση σχεδιάζεται να γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο, με καλεσμένους μόνο τις οικογένειες του ζευγαριού και πολύ στενούς φίλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα ηλεκτρονικά προσκλητήρια μοιράστηκαν την τελευταία στιγμή, με σκοπό να δι- αφυλαχθούν όσο γίνεται καλύτερα οι λεπτομέρειες του μυστηρίου.

