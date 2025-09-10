Κωνσταντίνος Αργυρός: Διέκοψε τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη για να δει το φινάλε του αγώνα μπάσκετ της Εθνικής - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Την ώρα που ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδινε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, η Εθνική ομάδα μπάσκετ έδινε μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρήκε τη λύση και ο κόσμος έδειξε να το απολαμβάνει...

Καθώς βρισκόταν στη σκηνή και ερμήνευε αγαπημένα τραγούδια, ο Κωνσταντίνος Αργυρός έκανε ένα μικρό διάλειμμα στο πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό – αλλά και στον ίδιο – να παρακολουθήσουν σε γιγαντοοθόνη τα τελευταία λεπτά του αγώνα Ελλάδας – Λιθουανίας.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός παραμένει ακίνητος όσο παρακολουθεί τα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ τη στιγμή που ο σπίκερ αναφέρει πως απομένουν δέκα δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα και την πρόκριση της Εθνικής, το κοινό ξεσπά σε σφυρίγματα και χειροκροτήματα. «Εντάξει νικήσαμε, να το αφήσω και άλλο;» ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, συνεχίζοντας στη συνέχεια κανονικά το πρόγραμμά του.

Η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Λιθουανία και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Eurobasket, όπου θα διεκδικήσει κόντρα στην Τουρκία την πρόκριση στον μεγάλο τελικό και ένα μετάλλιο μετά από 16 χρόνια.