Κωνσταντίνος Μητσοτάκης - Μαρία Σάκκαρη: Το φλογερό ειδύλλιο καταλήγει σε γάμο! - Real.gr

Η πρώτη γνωριμία, τα πέντε χρόνια σχέσης, οι σπουδές, η αθλητική καριέρα και το μονόπετρο τα Χριστούγεννα.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Grand slam στον έρωτα με δύο νικητές για το ζευγάρι Μαρία Σάκκαρη – Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια είπε το «ναι» στην πρόταση γάμου που της έκανε ο σύντροφός της τις ημέρες των Χριστουγέννων λίγο πριν αναχωρήσει για την Αυστραλία όπου και αγωνίζεται στο United Cup. Το ζευγάρι, έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης, περνά στο επόμενο βήμα και ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2027. Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αρχικά στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν που πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο και στη συνέχεια ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στον καφέ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στο ρεβεγιόν για το νέο έτος ο πρωθυπουργός αποκάλυψε συγκινημένος στους οικείους του πως ο γιος του Κωνσταντίνος έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Μαρία τις ημέρες των Χριστουγέννων, με το μυστήριο να πραγματοποιείται μέσα στο 2027. «Η Μαρέβα και εγώ είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς, γιατί ο γιος μας, ο Κωνσταντίνος, έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά για τους γονείς», ανέφερε.

Οι δύο νέοι ανυπομονούσαν να βρεθούν στην Αθήνα για να περάσουν μαζί τις γιορτές Χριστουγέννων και την Πρωτοχρονιά. Η Μ. Σάκκαρη επέστρεψε από το Ντουμπάι, όπου έκανε εντατική προετοιμασία ενόψει της συμμετοχής της στο τουρνουά United Cup, ενώ ο Κ. Μητσοτάκης μετέβη στη χώρα μας από την Ουάσινγκτον όπου ζει και εργάζεται το τελευταίο διάστημα ως ειδικός αναλυτής επί θεμάτων άμυνας, ενέργειας και πολιτικών δημόσιας υγείας στον αμερικανικό όμιλο στρατηγικών συμβούλων Cohen Group. Στο Cohen Group προσελήφθη πριν από μερικούς μήνες, μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών του στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και συγκεκριμένα στη σχολή Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση γάμου αιφνιδίασε ευχάριστα τη Μαρία, η οποία, μόλις ξεπέρασε το αρχικό σοκ, είπε το πολυπόθητο «ναι»!

Aμέσως μετά τη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, επισκέφθηκε γνωστό καφέ στο Κολωνάκι. Εκεί, δεν έκρυψε τη χαρά του για τον γιο του, ενώ αποκάλυψε την επιθυμία του να αποκτήσει σύντομα εγγονάκι, λέγοντας ότι το 2027 οι γονείς του ζευγαριού θέλουν να γίνουν παππούδες και γιαγιάδες! Ο πρωθυπουργός σημείωσε, μάλιστα, ότι ο γιος του ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας έχοντας την ίδια περίπου ηλικία με εκείνον όταν παντρεύτηκε.

Ο Κ. Μητσοτάκης το 2027 θα είναι 28 ετών, ενώ ο πρωθυπουργός όταν νυμφεύθηκε ήταν 29. «Είμαι ένα τυχερό κορίτσι να έχω έναν σύντροφο τον οποίο αγαπώ. Είναι εξαιρετικός, μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο». Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις της Μ. Σάκκαρη αμέσως μετά την πρώτη της νίκη στο United Cup. Μετά την πρόταση γάμου, η Μαρία ταξίδεψε με την ελληνική αποστολή στο Περθ της Αυστραλίας για να πάρει μέρος στο United Cup, μαζί με τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου τένις. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια εμφανίστηκε σε βίντεο δίπλα στον Στέφανο Τσιτσιπά φορώντας στο αριστερό της χέρι ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι που ανήκε στη μητέρα του μέλλοντος γαμπρού, Μαρέβα Μητσοτάκη. Η πρόταση γάμου φαίνεται πως έφερε γούρι στην αθλήτριά μας, η οποία στον πρώτο της αγώνα επικράτησε επί της Γιαπωνέζας Ναόμι Οζάκα την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου. Η Μ. Σάκκαρη τη Δευτέρα θα αντιμετωπίσει την Εμα Ραντουκάνου από τη Βρετανία.

Πέντε χρόνια ευτυχίας!

Οι δύο νέοι γνωρίστηκαν το 2020 μέσω κοινών φίλων και, σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους, η αρχική φιλία δεν άργησε να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό μέσα στον επόμενο χρόνο. Ηταν καλοκαίρι του 2021 όταν ο Κ. Μητσοτάκης απαθανατίστηκε στις κερκίδες του Roland Garros να πανηγυρίζει με ενθουσιασμό την πρόκριση της Μ. Σάκκαρη στα προημιτελικά του Grand Slam. Λίγο μετά, η κορυφαία τενίστρια είχε δηλώσει ότι «πάει ένας χρόνος που γνωριστήκαμε. Η αλήθεια είναι ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό παιδί», ενώ είχε κάνει και θετικά σχόλια για τις ικανότητες του Κ. Μητσοτάκη στο τένις. «Επαιζε χρόνια πριν με γνωρίσει, έχουμε παίξει μαζί. Επαιξε και στα γήπεδα του Roland Garros. Ο Κωνσταντίνος παίζει πολύ ωραίο τένις, έχει πολύ καλό σερβίς». Από τότε και μέχρι σήμερα οι δυο τους προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φλας της δημοσιότητας. Ο Κωνσταντίνος γνωρίζει πολύ καλά μέσα από την πορεία της οικογένειάς του πως υπάρχει αναπόφευκτη προβολή, κάτι που γνωρίζει και η Μαρία από μικρή ηλικία, καθώς η μητέρα της Αγγελική Κανελλοπούλου ήταν μία από τις κορυφαίες στο τένις.

«Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε και οι δύο, αλλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν πολυσκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Και οι δύο έχουμε μυαλό, δεν θα κάνουμε τρέλες και, ανεξαρτήτως με ποιον είμαστε, δεν έχουμε δώσει ποτέ δικαίωμα. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα πολύ απλό παιδί, μπορώ να μιλάω για ώρες για εκείνον», έχει δηλώσει η Μ. Σάκκαρη. Δεν είναι λίγες οι φορές που το ζευγάρι απόλαυσε χαλαρές στιγμές για καφέ και φαγητό στη Φιλοθέη, ενώ ο δευτερότοκος γιος του πρωθυπουργού βρίσκεται συχνά στις εξέδρες στηρίζοντας διακριτικά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια σε σημαντικούς αγώνες. Και μπορεί κάποια στιγμή το 2022 να υπήρξαν φήμες για σύννεφα στη σχέση τους, κανείς όμως από τους δύο δεν το επιβεβαίωσε ή το διέψευσε, προστατεύοντας την πολύτιμη σχέση τους, η οποία, πέντε χρόνια μετά, έχει μπει σε τροχιά γάμου.