Κωνσταντίνος Βασάλος - Δανάη Βαρθολομάτου: Ευτυχία για δύο - Real.gr

Με αφορμή τα γενέθλιά του, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η σύντροφός του, personal trainer Δανάη Βαρθολομάτου, πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό ταξίδι στην Ισλανδία.

Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται… Παρά τις προσπάθειες του Κωνσταντίνου Βασάλου να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα την προσωπική ζωή του, η ευτυχία του στο πλευρό της εντυπωσιακής personal trainer, Δανάης Βαρθολομάτου, είναι εμφανής.

Το ζευγάρι λατρεύει τα ταξίδια και πρόσφατα ταξίδεψε στην απόκοσμη Ισλανδία, με αφορμή τα γενέθλια του Κωνσταντίνου. Οι δυο τους πέρασαν μαζί λίγες ημέρες στη χώρα του πάγου και της φωτιάς, απολαμβάνοντας την άγρια φύση, τα τοπία και την ηρεμία.

Μαγεύτηκαν από το Βόρειο Σέλας, έκαναν βόλτες στα φιόρδ, πεζοπορίες, περιηγήθηκαν στις πολύχρωμες γειτονιές του Bryggen και θαύμασαν τα υπέροχα κτίρια, όπως η εκκλησία του Hallgrimskirkja.

Τα χαμόγελά τους πρόδιδαν τη χαρά τους, ενώ η ζεστασιά της σχέσης τους ήταν το σπουδαιότερο εφόδιο αυτού του ταξιδιού. Είναι μαζί από την άνοιξη. Το ειδύλλιό τους εξελίχθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και έκτοτε φροντίζουν να κρατούν χαμηλούς τόνους.

Η χημεία τους, ωστόσο, ήταν εμφανής από τις πρώτες κιόλας εξόδους τους, ενώ οι φωτογραφίες τους από βραδινές εξόδους και αποδράσεις στα ελληνικά νησιά επιβεβαίωναν αυτό που κάποιοι υποψιάζονταν, ότι πρόκειται για ένα νέο και απολύτως ταιριαστό ζευγάρι.

Η Δ. Βαρθολομάτου, γνωστή για τη συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό σε project ευεξίας, συνδυάζει το φυσικό κάλλος με τον δυναμισμό και τον απόλυτο επαγγελματισμό. Απόφοιτη Νομικής και πιστοποιημένη personal trainer, έχει χτίσει ένα διακριτικό προφίλ στα social media, όπου μοιράζεται τη φιλοσοφία της γύρω από την ευεξία και την αυτοβελτίωση.

Ο Κ. Βασάλος αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης και του fitness, διατηρώντας ωστόσο χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά την προσωπική ζωή του. Το καλοκαίρι ήρθαν πιο κοντά και ξεκίνησαν τις κοινές διακοπές τους από τη Μύκονο και τη Μήλο και έφτασαν μέχρι τη Φολέγανδρο και τη Χάλκη. Συχνά κάνουν χαλαρές βραδινές εξόδους στην Αθήνα και μαζί μοιάζουν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή.

Ο Κωνσταντίνος αποφεύγει να απαντά όταν ερωτάται για τη σχέση του, συνεπής στη στάση του για τη διακριτικότητα της προσωπικής ζωής του. Με θεμέλιο αυτή τη φιλοσοφία, αλλά και την κοινή αγάπη τους για την ευεξία και τη γυμναστική, οι δυο τους χτίζουν μια ουσιαστική σχέση που όλα δείχνουν ότι έχει πολύ μέλλον.