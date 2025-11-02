Κωνσταντίνος Βασάλος: Γενέθλια στην Ισλανδία μαζί με τη σύντροφό του – Μαγικές εικόνες - Real.gr

Στο εξωτερικό επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά του ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του. Ο συνεργάτης της

Σίσσυς Χρηστίδου μαζί με τη Δανάη Βαρθολομάτου ταξίδεψαν στην Ισλανδία όπου έζησαν αξέχαστες στιγμές σε έναν προορισμό πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο. Το ζευγάρι αν και προστατεύει τη σχέση του αποφεύγοντας τις κοινές αναρτήσεις, δεν διστάζει να […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr