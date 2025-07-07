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Κώστας Καραφώτης: Η σπάνια αναφορά στη σύζυγό του – «Είναι ευτυχία που είμαι μαζί της» - Real.gr
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Κώστας Καραφώτης: Η σπάνια αναφορά στη σύζυγό του – «Είναι ευτυχία που είμαι μαζί της»

18:20, 07/07/2025
Κώστας Καραφώτης: Η σπάνια αναφορά στη σύζυγό του – «Είναι ευτυχία που είμαι μαζί της»

«Η σύζυγός μου καταλαβαίνει το κομμάτι της δημοσιότητας, είναι πολύ διακριτική», είπε ο Κώστας Καραφώτης.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

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