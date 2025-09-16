Κώστας Κόκλας: «Βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει...» - Real.gr

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, ο Κώστας Κόκλας.

Ο Κώστας Κόκλας μίλησε για την επαγγελματική του πορεία αλλά και τις προσωπικές του απώλειες, ενώ αποκάλυψε και ένα περιστατικό που έζησε στο παρελθόν με άγνωστο που τον μπέρδεψε με τον Γιάννη Βούρο.

«Ήταν μία περίοδος που τα πράγματα ήταν πολύ τεταμένα στην Αθήνα, τότε με τα μνημόνια. Ήμουν κάπου στη Βουκουρεστίου και υπήρχαν άνθρωποι έξαλλοι, γιατί είχαν ψηφιστεί τα μνημόνια και τότε ο Γιάννης Βούρος ήταν βουλευτής. Και θυμάμαι που περπατούσα στον δρόμο ανέμελος και ακούω έναν που λέει “ο Βούρος” και κοιτάω γύρω. Γυρίζω και βλέπω κόσμο να τρέχει προς τα πάνω μου για να με λιντσάρει.

Και τους λέω “παιδιά όχι, είμαι ο Κόκλας”, για να μην φάω ξύλο. Και λένε: α ναι ρε, έλα ρε Κόκλα, τι έκανε ο Βούρος; Τους λέω: ελάτε, ρε παιδιά, ο Γιάννης είναι το καλύτερο παιδί», περιέγραψε ο Κώστας Κόκλας.

Ο ηθοποιός δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τις προσωπικές του απώλειες, σημειώνοντας πως έχει μάθει να συμβιβάζεται με αυτές. «Έχω χάσει ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, την Καίτη Κωνσταντίνου πρόσφατα. Συμβιβάστηκα με την απώλεια από μικρός και προχωράω έχοντας πάντα στο μυαλό μου ότι “τίποτα δεν είναι για πάντα”. Πρέπει στις σχέσεις μας και στη δουλειά μας και στους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας να τους αποδεικνύουμε κάθε μέρα ότι είμαστε εκεί και είμαστε για αυτούς».