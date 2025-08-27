Κώστας Νικούλι: Ρόλοι, βραβεία και πατρότητα - Real.gr

Από την αγκαλιά της Κατερίνας Μαούτσου και το πρώτο καλοκαιρινό μπάνιο του γιου τους μέχρι τις νέες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές προκλήσεις του, ο ταλαντούχος ηθοποιός Κώστας Νικούλι ετοιμάζεται να βγει ξανά στο προσκήνιο.

Eίναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της νέας γενιάς. Ο Κώστας Νικούλι, που μας συστήθηκε κινηματογραφικά μέσα από την ταινία του Χρήστου Κούτρα «Xenia», βραβεύτηκε φέτος με το Βραβείο Ιρις πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Κρέας» του Δημήτρη Νάκου.

Η χρονιά όμως δεν σημαδεύτηκε μόνο από επαγγελματικές διακρίσεις, αλλά έφερε και τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής του: τον γιο του, καρπό του έρωτά του με την Κατερίνα Μαούτσου.

Η χαρούμενη οικογένεια απολαμβάνει τις διακοπές της σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με τους δύο ηθοποιούς να πηγαίνουν τον μόλις οκτώ μηνών γιο τους για πρώτη φορά στη θάλασσα, αλλά και στο θέατρο. Η ευτυχία αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους και τόσο η Κατερίνα όσο και ο Κώστας δεν σταματούν να απαθανατίζουν στιγμές της χαράς τους.

Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν το 2021 στην παράσταση «Ρόζμαρι» σε σκηνοθεσία Μάρκου Παπαδοκωνσταντάκη, βασισμένη στην ταινία «Το μωρό της Ρόζμαρι» του Ρόμαν Πολάνσκι, και από τότε έγιναν αχώριστοι. Είναι ζευγάρι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ο ερχομός του γιου τους στον κόσμο πολλαπλασίασε την ευτυχία τους.

«Ερωτας και με το παιδί και με την Κατερίνα. Ανοίγει ένας άλλος κύκλος, μια νέα συνθήκη. Σίγουρα με έχει επηρεάσει και στη δουλειά. Θα το πω λίγο χοντρά: σαν να μην έχουν πλέον το ίδιο νόημα κάποια πράγματα. Το νόημα της ζωής είναι αυτό το παιδάκι να είναι υγιές και δυνατό. Η οικογένειά μου είναι πολύ χαρούμενη», δήλωσε πρόσφατα ο ταλαντούχος ηθοποιός.

Ο ηθοποιός, που πέρυσι κατάφερε να κερδίσει την αγάπη του κοινού μέσα από τον ρόλο του στη σειρά «Τιμωρός» στον Alpha, επιστρέφει στους τηλεοπτικούς δέκτες μας με διπλό χτύπημα, σε διαφορετικά κανάλια. Σταθερός στη σχέση του με τον Alpha θα πρωταγωνιστεί στη νέα καθημερινή σειρά «Να μ’ αγαπάς».

Με φόντο το πανέμορφο Ναύπλιο, παρακολουθούμε τους πρωταγωνιστές να διεκδικούν την αγάπη σε όλες τις μορφές και τις «αποχρώσεις» της. Δύο αδέλφια, που είναι δίδυμα (Κ. Νικούλι και Ειρήνη Αγγελοπούλου), μαθαίνουν από την ηλικιωμένη γυναίκα που τα μεγάλωσε πως η μητέρα τους, πριν από 27 χρόνια τα άφησε σε εκείνη και άλλαξε ταυτότητα.

Τότε αποφασίζουν να πάρουν πίσω τη ζωή που τους στέρησε. Παράλληλα θα τον απολαύσουμε και στη νέα σειρά εποχής του Mega με τίτλο «Οι αθώοι», εμπνευσμένη από το εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα και σκηνοθεσία του Νίκου Κουτελιδάκη.

Η πλοκή εξελίσσεται στην Κέρκυρα των αρχών του εικοστού αιώνα όπου στο νησί βρίσκει καταφύγιο μια γυναίκα προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, τον Γιάννο, τον οποίο υποδύεται ο Κ. Νικούλι. Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο».

Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα, ρόλο που ενσαρκώνει η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη. Μαζί τους θα δούμε πολλούς εξαιρετικούς ηθοποιούς, ανάμεσά τους οι Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου ενώ τον ρόλο του ερημίτη θα υποδυθεί ο Χρήστος Καλαβρούζος.

Πρεμιέρα στη Βενετία

Σε λίγες ημέρες, η ταινία «Gorgona» θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στη Βενετία στο πλαίσιο της Εβδομάδας Κριτικής του Φεστιβάλ, η οποία συστήνει κάθε χρόνο ταλαντούχους σκηνοθέτες απ’ όλο τον κόσμο. Το φιλμ της Εύης Καλογηροπούλου, σε συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ωνάση, μας μεταφέρει σε ένα άχρονο, δυστοπικό μέλλον και σε μια «άλλη» Ελευσίνα, μια πατριαρχική πόλη-κράτος που μαστίζεται από τη βία και από την περιβαλλοντική μόλυνση. Δίπλα στον Κ. Νικούλι, συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Μελισσάνθη Μάχουτ, η Aurora Marion, ο Χρήστος Λούλης, ο Σταύρος Σβήγκος, η Ερρικα Μπίγιου, ενώ η Τάμτα ερμηνεύει το τραγούδι των τίτλων τέλους.

