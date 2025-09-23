Κώστας Παπανικολάου: Δύναμη του οι  «άγγελοι » της καρδιάς του - Real.gr

Ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ και του Ολυμπιακού μοιράζει την καρδιά του ανάμεσα στο μπάσκετ και τις «τρεις γυναίκες της ζωής του», βρίσκοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής γαλήνης και αθλητικής δόξας

Της Κορύνας Μαντάγαρη

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν ξεχωρίζει μόνο στα γήπεδα και τα παρκέ όπου με την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, αλλά και στην προσωπική του ζωή αφού έχει βρει την ευτυχία στο πλευρό της Αγγελικής Μπίθα. Δευτερόλεπτα μετά τη λήξη του μικρού τελικού, ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ και της Ομάδας Μπάσκετ του Ολυμπιακού, έτρεξε στις κερκίδες και αγκάλιασε τις τρεις γυναίκες της ζωής του, την σύζυγό του Αγγελική Μπίθα και τις δύο κόρες του Κατερίνα και Κάρμεν. «Είναι η δύναμή μου και τα παιδιά μου και η γυναίκα μου, που είναι πάντα εκεί. Είναι ο πυλώνας μου, είναι το στήριγμά μου, είναι αυτή που βάζει πλάτη, το έχω πει πάρα πολλές φορές, για να κάνω αυτό που αγαπάω. Πραγματικά την ευχαριστώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που τις έχω εδώ και το ζούμε όλοι μαζί» δήλωσε αναφερόμενος στην αδιάλειπτη παρουσία της οικογένειάς τους στο γήπεδο.

Υπερηφάνεια και χαρά

Λίγες ημέρες μετά η σύζυγός του Αγγελική Μπίθα μιλώντας αποκλειστικά στην «R» δεν έκρυψε τη χαρά και τη συγκίνησή της : «Νιώθω τρομερά υπερήφανη και χαρούμενη για αυτόν! Είναι η στιγμή του και όλων των αθλητών και του επιτελείου της εθνικής μας ομάδας να χαρούν, που με κόπο, ιδρώτα και την αγάπη τους για το άθλημα τα κατάφεραν Συγχαρητήρια και τους ευχαριστούμε για τη μεγάλη χαρά που μας προσέφεραν!»

Εννέα χρόνια ευτυχίας!

Μετά από μακρόχρονη σχέση, το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 και από τότε πορεύεται ενωμένο, έχοντας δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια. Στις 31 Μαρτίου 2021 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη την Κατερίνα και στις 16 Αυγούστου 2023 ήρθε στον κόσμο η δεύτερη κορούλα τους η Κάρμεν. Οι δύο κόρες τους αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητα τους και παρά το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμά του, ο διεθνής μπασκετμπολίστας προσπαθεί να βρίσκει πάντα χρόνο για να αφιερώνει στις γυναίκες της ζωής του, βρίσκοντας πάντα την ισορροπία ανάμεσα στο γήπεδο και το σπίτι του. Μάλιστα τον περασμένο χρόνο η οικογένεια από κατοικία στην περιοχή της Βούλας σε ιδιόκτητη μεζονέτα στην περιοχή ανάμεσα στον Άλιμο και το Ελληνικό. Η νέα τους κατοικία έχει μεγάλο κήπο και χώρο για να παίζει ο Αir Pap, όπως χαρακτηριστικά τον φωνάζουν οι φίλαθλοι στο γήπεδο, με τις δύο κόρες του.