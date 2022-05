Και… κάπως έτσι, πριν από λίγο καιρό, τα κορίτσια του «Sex and the City», πλέον στα 50 τους, ξαναμπήκαν στη ζωή μας (έστω, τα τρία εξ αυτών), χάρη στο 10 επεισοδίων revival, παραγωγής HBO, με τίτλο «And just like that…».