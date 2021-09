Κρίστοφερ Μπίγκινς: «Δεν είναι εύκολο να γεράσεις»

Ο Άγγλος ηθοποιός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Κρίστοφερ Μπίγκινς μετά από την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς που υποβλήθηκε δηλώνει ότι αισθάνεται «βιονικός».

Ανάφερε στη «Sun» ότι: «υποβλήθηκα σε χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης αορτικής βαλβίδας στην καρδιά και σε μία δεύτερη επέμβαση αρθροπλαστικής στο γόνατο». Και κατέληξε: «Δεν είναι εύκολο να γεράσεις!».

Ο Μπίγκινς διασκεδάζει το κοινό εδώ και δεκαετίες και είχε ψηφιστεί ως ο νικητής του «I'm a Celebrity ... Get Me Out Of Here!» το 2007.

Διαγνώστηκε με διαβήτη τύπου 2 το 2010 και εξομολογήθηκε πως συνειδητοποίησε πόσο πολύτιμη είναι η Ζωή. Και πρόσθεσε: «Καθώς μεγαλώνετε, εκτός από τα εστιατόρια και τα θέατρα που θα πηγαίνετε, θα είναι σε κηδείες και μνημόσυνα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η ζωή είναι πολύ μικρή και όχι τόσο εύκολη. Ποτέ δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει ».

Ο σταρ ακόμα, μίλησε για την μάχη που δίνει σχετικά με το βάρος του.

Εξακολουθεί να είναι θαυμαστής του σόου «I'm a Celebrity» το οποίο προσελκύει κατά μέσο όρο πάνω από 9 εκατομμύρια θεατές.

Μιλώντας στο podcast του «Show And Tell», ο Μπίγκινς είπε: «Ο περιορισμός της ελευθερίας κρύβει πολλά προβλήματα. Οι άνθρωποι αντιδρούν περίεργα σε αυτό». Φέτος επιστρέφει το σόου στο Κάστρο Gwrych, λόγω των διεθνών ταξιδιωτικών περιορισμών που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19.