Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «I Wanna Dance With Somebody» για τη ζωή της Γουίτνεϊ Χιούστον

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail η ταινία ξεκινά περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990, την εποχή που η αείμνηστη τραγουδίστρια, είχε κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα της άλμπουμ και έγινε η μοναδική καλλιτέχνης που κατέκτησε την κορυφή του Billboard 100 επτά συνεχόμενες φορές με τα τραγούδια «Saving All My Love for You», «How Will I Know», «Greatest Love of All», «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)», «Didn't We Almost Have It All», «So Emotional» και «Where Do Broken Hearts Go».