Ξεσπά η Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Ψευτόμαγκες του πληκτρολογίου» λένε ότι κρύβομαι και συγκαλύπτω ενόχους

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη δεν μπόρεσε να κρύψει τον θυμό της για μηνύματα που έλαβε σε σχέση με την υπόθεση του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας Μπίκα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αποκάλυψε η ίδια, έχει δεχτεί πολλά μηνύματα ότι εξαφανίστηκε από τα social media, επειδή «φοβάται» και «συγκαλύπτει ενόχους», και η influencer, εμφανώς ενοχλημένη, τα βάζει με τους «ψευτόμαγκες του πληκτρολογίου» όπως τους αποκαλεί, σε μία σειρά από stories που ανέβασε στο instagram.

Αναλυτικά όσα είπε η Δήμητρα Αλεξανδράκη:

«Καλημέρα. Έχω λάβει πολλά μηνύματα ενδιαφέροντος για το αν είμαι καλά όπως και για το αν είναι καλά η γιαγιά μου. Έχω λάβει και αυτά τα 5-6 μηνύματα από τους ανύπαρκτους που αγνοώ την ύπαρξή τους που δε μπορώ να καταλάβω από πού μου στέλνετε και από πού με βρήκατε.

Λέτε ότι εγώ κρύβομαι. Εγώ. Και ότι συγκαλύπτω ενόχους και ανθρώπους που επίσης δεν γνωρίζω και αγνοώ επίσης την ύπαρξή τους. Μάλιστα, εγώ η ίδια βγήκα και είπα ότι ναι, όποιος έχει και αποδείξεις και μπορεί να βοηθήσει την κοπέλα και την κάθε κοπέλα που έχει υποστεί οποιαδήποτε μορφή βίας να βγει να τα προσκομίσει και να μη φοβόμαστε να μιλήσουμε.

Μέσα από το instagram είπα επίσης, ότι μπορούμε να ακουστούμε αλλά δε μπορούμε να βάλουμε κάποιον φυλακή. Κάθεστε και σπαμάρετε τους influencers στα μηνύματα με απειλές και βρισιές, τους παρουσιαστές… Ρε μάγκες, και οι πολιτικοί μας ξέρετε έχουν instagram, γιατί δε στέλνετε σε εκείνους; Φοβάστε;

Κουράσετε ρε μάγκες του πληκτρολογίου. Κουράσατε. Και όποιος ξαναπεί ότι εγώ κρύβομαι, έλα μάτια μου να σου δώσω οδό και αριθμό και έλα από κοντά γιατί εγώ είμαι μάγκας face to face, εσύ είσαι ψευτόμαγκας του πληκτρολογίου. Αυτό είσαι και αυτό θα είσαι για μια ζωή. Εδώ μου έστειλε ένας – μια, ούτε καν μπήκα στη διαδικασία να δω τι είναι, ότι κάνω like στην Καινούργιου μετά από αυτά που έκανε. Ρε μ@@ πόσο τίποτα δεν έχεις τι να κάνεις στη ζωής σου; Πόσο τίποτα είσαι που κάθεσαι να ψάχνεις πού έχω κάνει Like. Πόσο ανύπαρκτη ζωή μπορεί να έχεις. Ειλικρινά. Δε θυμώνω μαζί σας πλέον. Σας λυπάμαι. Αυτό κάνω, σας λυπάμαι και προσεύχομαι. Ασχοληθείτε με τα σπίτια σας, με τους γονείς σας, με τα παιδιά σας και τις ζωές σας. Προσπαθείτε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι».

Στη συνέχεια, η Δήμητρα Αλεξανδράκη, ανέβασε ένα βίντεο όπου φροντίζει τη γιαγιά της, και αποκάλυψε ότι εδώ και τρεις ημέρες είναι στο νοσοκομείο και κάθεται πίσω από το τζάμι, για να την βλέπει και να παίρνει δύναμη.

«Κάθομαι πίσω από ένα γυάλινο παράθυρο για να με βλέπει και να μην εγκαταλείψει. Οπότε τι να μου πείτε εσείς εμένα»