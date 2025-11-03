Λαμπερός γάμος στην Αιώνια Πόλη - Real.gr

Η ιστορία αγάπης του Δημήτρη Πατέρα και της Τζορτζίνα Κλαβαρίνο μοιάζει με παραμύθι που ξεκίνησε στην Πάτμο και κορυφώθηκε στη Ρώμη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στον ορισμό της φράσης «κεραυνοβόλος έρωτας» θα μπορούσε άνετα να σταθεί η ιστορία αγάπης του Δημήτρη Πατέρα και της Τζορτζίνα Κλαβαρίνο.

Αν και προέρχονται από δύο διαφορετικούς κόσμους, εκείνος από εφοπλιστική οικογένεια, εκείνη δημοσιογράφος μόδας, γνωρίστηκαν τυχαία στην Πάτμο και, ύστερα από δυόμισι χρόνια σχέσης, ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου πριν από λίγες ημέρες στη Ρώμη.

Η γνωριμία τους εξελίχθηκε γρήγορα σε μια δυνατή σχέση. Οπως έχει αποκαλύψει η Τζορτζίνα: «Από την πρώτη στιγμή ένιωσα πως γνωριζόμασταν χρόνια. Γελούσαμε ασταμάτητα και εκείνος με κέρδισε με τη φυσικότητά του».

Η πρόταση γάμου έγινε στις πίστες του Γκστάαντ, ύστερα από μια σειρά χιουμοριστικών ανατροπών, όταν ο Δημήτρης έκανε την ερώτηση που εκείνη περίμενε.

Ο Δ. Πατέρας είναι γόνος της ιστορικής οικογένειας με καταγωγή από τις Οινούσσες και παράδοση στη ναυτιλία που ξεκινά από τον 19ο αιώνα. Εχει σπουδάσει και δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, έχοντας διατελέσει αναλυτής και διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς ναυτιλιακές και επενδυτικές εταιρείες, μεταξύ αυτών και στο Λονδίνο.

Η Τζ. Κλαβαρίνο ενσαρκώνει την ιταλική φινέτσα και τη δημιουργική σκηνή της μόδας. Δημοσιογράφος και σύμβουλος επικοινωνίας, έχει συνεργαστεί με σημαντικά περιοδικά μόδας, ξεχωρίζοντας για το εκλεπτυσμένο και αυθεντικό της στιλ. Προέρχεται από ιστορική οικογένεια της Ρώμης.

Ο γάμος τους τελέστηκε με λειτουργό τον καρδινάλιο Giambattista Re πριν από λίγες ημέρες στη Magliano Sabina, μια περιοχή λίγο έξω από τη Ρώμη. Την τελετή ακολούθησε μια λαμπερή δεξίωση στην Tenuta Santa Cristina, ένα κτήμα που ανήκει στην οικογένεια Κλαβαρίνο πάνω από πενήντα χρόνια.

Ο λαμπερός γάμος τους συνδύασε τη ναυτική παράδοση της Ελλάδας με την ιταλική αισθητική και τη χαρά της ζωής. Η Τζορτζίνα, με την εμπειρία της στον χώρο της μόδας, επέλεξε ένα νυφικό εμπνευσμένο από την haute couture Valentino της δεκαετίας του ‘90. Η δεξίωση ξεκίνησε με ένα black-tie ball στο Palazzo Aragona Gonzaga του 16ου αιώνα.

Ο χώρος διακοσμήθηκε με ανθοδέσμες που έμοιαζαν με σύννεφα, κρεμαστά κεριά και πλούσια άνθη. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα χαλαρό after-party κάτω από τα αστέρια, με ζωντανή μουσική και χορούς, αντανακλώντας την επιθυμία του ζευγαριού για μια αυθεντική και ευχάριστη ατμόσφαιρα.