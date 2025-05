Lady Gaga: Παρίστανε την... Ελληνίδα για να παίρνει μεγαλύτερα φιλοδωρήματα - Real.gr

Η παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνιδα θυμήθηκε την εποχή που δούλευε ως σερβιτόρα σε ελληνικά εστιατόρια.

Πιο συγκεκριμένα, η Στέφανι Τζερμανότα (όπως είναι το κανονικό της όνομα) αποκάλυψε στη συναυλία της στις 12 Μαΐου 2025 στη Νέα Υόρκη πως εργαζόταν σε ελληνικά εστιατόρια της πόλης. Μάλιστα, παραδέχτηκε επί σκηνής ότι προσποιούνταν την Ελληνίδα, χρησιμοποιώντας ψεύτικη προφορά για να γοητεύσει τους πελάτες και να κερδίσει μεγαλύτερα φιλοδωρήματα.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Δούλεψα σε 3 διαφορετικά ελληνικά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη από όταν ήμουν 15 χρονών. Εκεί συνήθιζα να προσποιούμαι ότι είμαι Ελληνίδα για να παίρνω μεγαλύτερα tips. Το ένα εστιατόριο λεγόταν The Aegean και το άλλο Metsovo».

“Lady Gaga just said at her concert she worked at Aegean & Metsovo diners in NYC and pretended to be Greek for bigger tips! 😂 Iconic hustle before the fame! 🇬🇷💃 #LadyGaga #NewYorkVibes #LittleMonsters #wantobegreek pic.twitter.com/uyH5xKlIuD

— Greek City Times (@greekcitytimes) May 13, 2025