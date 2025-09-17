Λάκης Λαζόπουλος: «Πρέπει οι νέοι να πάρουν τα ηνία τώρα, σε όλα τα επίπεδα» - Real.gr

Λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή, στο Καλλιμάρμαρο για να παρουσιάσει τη συναυλία-αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση, με τίτλο « Άξιος Εστί» ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε στη Realnews για την τέχνη, για τη νεολαία, για την κοινωνία και τις αξίες που μένουν ζωντανές ακόμα και μέσα στην «υποκουλτουρίαση» της εποχής μας

Στην ΚΟΡΥΝΑ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση, 20 χρόνια μετά τον θάνατό του, συνεχίζει να συγκινεί και να εμπνέει. Στη σημερινή συναυλία, στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο ο Λάκης Λαζόπουλος επιχειρεί να αναδείξει ξανά το μεγαλείο ενός τραγουδιστή που υπηρέτησε τη λαϊκή αλήθεια με υπερηφάνεια και δωρικότητα, χωρίς φτιασίδια και υπερβολές. Μέσα από τις αναμνήσεις του, τα προσωπικά βιώματα και την αγάπη του για το ελληνικό τραγούδι, ο ηθοποιός και παρουσιαστής συνδέει τη διαχρονική αξία των μεγάλων δημιουργών με τη φωνή της νέας γενιάς, αναζητώντας τη συγκίνηση σε έναν κόσμο που συχνά κυριαρχείται από επιτηδευμένη αισθητική και «δήθεν».

Μιλήστε μας για τη συναυλία «Αξιος εστί» για τον μεγάλο, τον σημαντικό ερμηνευτή Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Τιμώ συνολικά το ελληνικό τραγούδι, έχω μεγάλη αγάπη γι’ αυτό και ιδιαίτερα για τους καλλιτέχνες που ασχολήθηκαν με την ποίηση – τον Θάνο Μικρούτσικο, που μελοποίησε τον Καββαδία, τον Μίκη Θεοδωράκη, που έντυσε με μουσική τον «Επιτάφιο» του Ρίτσου. Από παιδί τραγουδούσα το έντεχνο, αλλά ποτέ δεν μου έλειψαν ούτε το ρεμπέτικο ούτε το λαϊκό τραγούδι. Οπως σημειώνει και ο ίδιος ο Μπιθικώτσης στο βιβλίο του, το ρεμπέτικο γεννήθηκε από Πειραιώτες και Θεσσαλούς, αυτοί το διαμόρφωσαν. Ο Μπιθικώτσης όμως υπήρξε κάτι μοναδικό: ο μόνος λαϊκός τραγουδιστής που σήκωσε στους ώμους του και μεγάλο μέρος του έντεχνου τραγουδιού. Η ποίηση, θα έλεγα, του δόθηκε. Να την ερμηνεύσει ένας λαϊκός άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχή το υπουργείο Πολιτισμού δεν του έδωσε το Ηρώδειο για να παρουσιαστεί ο «Επιτάφιος». Τον έκριναν «πολύ λαϊκό» για εκείνον τον χώρο. Τα υπουργεία συχνά δεν θέλουν ανθρώπους αυθεντικά λαϊκούς. Γιατί λαϊκός σημαίνει αυτός που μιλά κατευθείαν την αλήθεια, χωρίς φτιασίδια. Ενώ το «έντεχνο», ας πούμε, μπορεί και να σου κρύβει την αλήθεια. Ο Μπιθικώτσης είχε μια δωρικότητα, μια αλήθεια. Μπορεί να μην ήξερε τις λέξεις μία προς μία, αλλά είχε το περιεχόμενο μέσα του. Οταν τραγουδούσε, το ένιωθες και αυτό έφτανε στον κόσμο. Το ίδιο είχε και η Βίκυ Μοσχολιού. Δεν ήταν η ακρίβεια της λέξης που μετρούσε, αλλά η ψυχή τους που, καθώς ακουμπούσε στις νότες, παρήγαγε κάτι που έμεινε ζωντανό. Γι’ αυτό και αυτά τα τραγούδια έμειναν για πάντα.

Μιλήστε μας για τη συνάντησή σας…

Τον πρωτογνώρισα τυχαία, σε ένα ασανσέρ στο «Μακεδονία Παλλάς». Μπήκα μέσα και εκείνος ήταν ήδη εκεί, με το κοστούμι του, ανεβαίνοντας προς το δωμάτιό του. Αρχισε να με χαιρετά. Του είπα: «Κύριε Μπιθικώτση, αφήστε με εμένα να εκφράσω αυτά που νιώθω για εσάς και μη μιλάτε για μένα. Εσείς είστε κάτι που αγαπώ βαθιά στη ζωή μου». Ηταν τόσο πρόθυμος να δώσει την αγάπη του, που βρήκε αμέσως τον τρόπο να μου μιλήσει.

Ομολογώ ότι για ένα δευτερόλεπτο κόλλησα. Οταν συναντώ ανθρώπους για τους οποίους τρέφω μεγάλο σεβασμό, δεν μου είναι εύκολο να μιλήσω, χρειάζομαι να αποκτήσω πρώτα μια οικειότητα. Το ίδιο μου είχε συμβεί και με τη Μελίνα Μερκούρη, με τον Μάνο Χατζιδάκι. Με ορισμένους ανθρώπους είχα έναν δισταγμό να τους πλησιάσω, να τους πω όσα ένιωθα. Γι’ αυτό χάρηκα που μου δόθηκε τότε η ευκαιρία. Κι έτσι, στη συναυλία θα πω: «Γεια σας, είμαι ο Λάκης Λαζόπουλος, αλλά για σήμερα είμαι ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης». Θα αφηγηθώ τη ζωή του, μέσα από το βιβλίο του αλλά και μέσα από όσα ξέρω. Το βασικό είναι να μπορέσει το κοινό να επικοινωνήσει ξανά με αυτά τα τραγούδια και να τα αγαπήσει εκ νέου. Γιατί ζούμε μια δύσκολη εποχή, όπου η υπογεννητικότητα και μια διάχυτη «υποκουλτουρίαση» μάς έχουν κυριεύσει. Ολα είναι τόσο προσεκτικά φτιαγμένα, ώστε να οδηγούν στην ασυγκινησία, μέσα από μια επιφανειακά άρτια αισθητική. Σιγά-σιγά οι καλλιτέχνες ευνουχίζονται, δεν μπορούν να πουν τίποτα. Θα μιλήσω γι’ αυτό στην ομιλία μου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τίτλο «Η αισθητική εναντίον της συγκίνησης». Γιατί, σήμερα, σχεδόν τίποτα δεν μπορείς να πεις ελεύθερα. Μόνο για το κρεβάτι, αυτό έμεινε ανοιχτό, για να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Ολα τα άλλα είναι φιμωμένα, λογοκριμένα, ελεγμένα.

Διανύουμε μια δύσκολη εποχή…

Ζούμε σε μια εποχή όπου η «δήθεν» Ελλάδα επιχειρεί να αντικαταστήσει τη συγκίνηση με την αισθητική. Να βγαίνεις από μια παράσταση ασυγκίνητος, αλλά να έχεις δει ωραία σκηνικά, κοστούμια, φώτα, ηθοποιούς. Σαν να κάνεις έρωτα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο χωρίς να έχεις νιώσει τίποτα. Να το πω απλά: σαν να κάνουμε σεξ χωρίς οργασμό.

Και αυτό το επιβάλλουν οι «γέροι» που θέλουν να ορίζουν το μέλλον, αφήνοντας τους νέους έξω από όλα. Δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, αλλά σήμερα 200 γέροι κουμαντάρουν μια ολόκληρη χώρα. Θα τρελαθώ! Πρέπει οι νέοι να πάρουν τα ηνία τώρα, σε όλα τα επίπεδα.

Εμείς είμαστε ηλεκτρονικά αναλφάβητοι. Εγώ πια δουλεύω τα σενάριά μου με την τεχνητή νοημοσύνη. Κρατώ ό,τι σωστό μου δίνει, διορθώνω, απορρίπτω, προχωράω. Κάνω διάλογο με μια νοημοσύνη – έστω και τεχνητή. Είναι προτιμότερο αυτό, παρά να συνομιλείς με ανθρώπους που έχουν μόνο τηλεοπτική νοημοσύνη. Να ακούς κάποιον που καταπίνει τον Πορτοσάλτε και απαντά σαν να τον αναμασά. Φτάνει! Σώπα, όπου να ‘ναι θα σημάνουν οι καμπάνες!

Γι’ αυτό θέλω η συναυλία αυτή να απελευθερώσει το «μέσα» των ανθρώπων. Και πιστεύω ότι τα τραγούδια του Μπιθικώτση έχουν αυτή τη δύναμη. Γιατί πίσω του έχει τον Ξαρχάκο -και χαίρομαι που θα τον τιμήσουμε στη συναυλία- αλλά και τον Θεοδωράκη. Η πορεία του Μπιθικώτση είναι συγκλονιστική και όμως η σκέψη του ήταν απλή, καθαρή. Το βλέπεις και στο βιβλίο του. Ετσι, είπα «δεν γίνεται να μιλάω μόνο εγώ». Στη συναυλία θα πω αυτά που έχω να πω, αλλά περισσότερο θέλω να ακουστεί ο ίδιος, το μυαλό του, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε. Γιατί αυτό είναι το βασικό υλικό για να μιλήσεις αληθινά για έναν άνθρωπο.

Είκοσι χρόνια μετά τον θάνατό του, η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση εξακολουθεί να αγγίζει όχι μόνο τα αυτιά αλλά και τις καρδιές της νέας γενιάς.

Παρά την τάση της εποχής να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι, υπάρχει ένα κομμάτι νέων που στρέφεται στους μεγάλους δημιουργούς, σε αντίθεση με τη σύγχρονη μουσική που κυκλοφορεί. Υπάρχουν όμως και σύγχρονες φωνές που έχουν λόγο. Ο ΛΕΞ, για παράδειγμα, αλλά και ορισμένοι εκπρόσωποι της ραπ και της τραπ. Δεν υπάρχει σήμερα άλλο μέσο που να μιλά πραγματικά στη νέα γενιά. Ποιος θα την εκπροσωπήσει; Οι νεολαίες της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΚΚΕ; Είναι πιο γέροι και από τους πεθαμένους. Αυτά τελείωσαν.

Η φωνή των νέων βρίσκεται σε παιδιά όπως ο ΛΕΞ και σε μερίδα της ραπ και της τραπ. Δεν μιλάω για τα κομμάτια που αναφέρονται μόνο στο κρεβάτι -αυτό το θέμα το αγγίζουν όλοι- αλλά εκείνοι το κάνουν πιο καθαρά, πιο πιστευτά. Ο ΛΕΞ μιλά δυναμικά στην κοινωνία των νέων. Οι νεολαίες των κομμάτων έχουν τελειώσει, δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τίποτα. Το μόνο που κάνει το σύστημα είναι να μοιράζει χρήματα και να παίζει παιχνίδια εξουσίας, με υπουργούς που δηλώνουν πότε αριστεροί και πότε δεξιοί, για να εμφανίζονται στα κανάλια. Μιλάμε για μια πλήρη αποσύνθεση. Σήμερα ζούμε την «πνευματική μετανάστευση» των νέων, που φεύγουν στο εξωτερικό. Τη δεκαετία του ‘50 και του ‘60 ήταν η εργατική μετανάστευση, έφευγαν τα χέρια να δουλέψουν. Τώρα έφυγε το μυαλό. Μείναμε σαν ακέφαλη κότα που συνεχίζει μηχανικά μερικά βήματα. Και τα παιδιά που μένουν εδώ αμύνονται, βρίσκουν διέξοδο στα πανηγύρια. Βλέπεις πια τα βόρεια και τα νότια προάστια να συναντιούνται με τις δυτικές συνοικίες, να γίνονται όλοι ένα σώμα. Εχουν ανάγκη να αγκαλιαστούν, να συσπειρωθούν, γιατί νιώθουν ότι λιγοστεύουν και πρέπει να έχουν έναν κοινό τόπο συνάντησης. Αυτός ο τόπος ήταν φέτος το καλοκαίρι τα πανηγύρια. Μιλούν για τον έρωτα με παραδοσιακό τρόπο, τρώνε φτηνό φαγητό, πίνουν χύμα κρασί. Είναι μια αντίδραση στη «δήθεν» Ελλάδα: στο πούρο, στην γκουρμεδιά, σε όλα αυτά τα ψεύτικα. Πρέπει να σβήσει αυτή η «δήθεν» Ελλάδα. Δεν αντέχεται άλλο. Και με τη συναυλία για τον Μπιθικώτση, με όλους αυτούς τους σπουδαίους τραγουδιστές που θα βρεθούν εκεί -μεταφορείς του συναισθήματος- θέλω να μεταφέρω τη συνείδηση του Μπιθικώτση, για να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο.

Υπάρχει ελπίδα στη νέα γενιά;

Μόνο καλύτερη μπορεί να είναι η νέα γενιά. Η δική μου γενιά κουβαλά μια σαπίλα, μια αποφορά που βγαίνει παντού – ακόμα και στη μυρωδιά του πούρου. Είναι ό,τι πιο αναγουλιαστικό. Δεν αντέχω να συναναστρέφομαι με ανθρώπους που ζουν μέσα σε αυτό το κλίμα. Μπορώ να συνυπάρχω μόνο με καλλιτέχνες και ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες. Πάντα αγαπούσα ανθρώπους από όλες τις τάξεις. Δεν υπήρχαν ποτέ «τάξεις» στο μυαλό μου, μόνο άνθρωποι που είχαν ποιότητα, αγάπη, μια εσωτερική αίσθηση, ανεξάρτητα από το οικονομικό τους υπόβαθρο. Αυτούς τους ανθρώπους εκτιμώ και αγαπώ.

Εχετε φίλους από τον χώρο της πολιτικής;

Δεν μπορώ να πω ότι έχω φίλους από τον χώρο της πολιτικής σε επίπεδο ανωτάτων αξιωμάτων, να τους παίρνω τηλέφωνο. Αλλά το ότι εκτιμώ κάποιους ανθρώπους, δεν σημαίνει ότι συμφωνώ. Για παράδειγμα, τον Γερουλάνο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι ΠΑΣΟΚ.