Λάουρα Νάργες στο The 2Night Show: Ξέρω ότι φέτος ο Χρήστος Σαντικάι θα μου κάνει πρόταση γάμου - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχθηκε στο «The 2Night Show» την Λάουρα Νάργες.

Λαμπερή και ανανεωμένη, μοιράστηκε τη σκληρή προσπάθεια που έκανε για την απώλεια κιλών, αλλά και τον στόχο της, τον οποίο πέτυχε με αυστηρή διατροφή και τακτική γυμναστική. Συγκεκριμένα έχασε 18 κιλά σε 7 μήνες με πολλή υπομονή και επιμονή και το έκανε κυρίως για λόγους υγείας.

Επίσης, μίλησε με ενθουσιασμό για τον μεγάλο έρωτα που βρήκε στο πρόσωπο του Χρήστου Σαντικάι και θυμήθηκε στιγμές μαζί του, από την εποχή που ήταν μόνο φίλοι.

Όπως είπε συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο «So you think you can dance» χωρίς να το συνειδητοποιήσουν, ενώ αργότερα συναντήθηκαν και σε άλλες εκπομπές. Στη συνέχεια βρέθηκαν στην ίδια παρέα, μάλιστα εξομολογήθηκε ότι τον ταλαιπώρησε πριν γίνουν ζευγάρι αλλά δεν το έδειξε ήταν κύριος.

Κατάλαβε ότι υπάρχει κάτι περισσότερο μεταξύ τους, σε μια εκδρομή στο Λουτράκι, όπου την αγκάλιασε προστατευτικά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της παρέας. Μέσα στις τρεις μέρες της εκδρομής «κλείδωσαν τα πάντα» και από τότε είναι αχώριστοι.

Όπως εξομολογήθηκε, ξέρει ότι φέτος θα της κάνει πρόταση γάμου αλλά δεν της λέει τίποτα παραπάνω.

Μιλώντας για το πώς βίωσε το «J2US» τόνισε ότι ήταν πολύ ευχάριστη εμπειρία.