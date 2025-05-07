Lara Fabian: Αυτή είναι η ιαπωνική πρακτική για να διώξετε το στρες από τη ζωή σας - Real.gr

\u0397 Lara Fabian \u03c7\u03c1\u03b7\u03c3\u03b9\u03bc\u03bf\u03c0\u03bf\u03b9\u03b5\u03af \u03bc\u03af\u03b1 \u03b9\u03b1\u03c0\u03c9\u03bd\u03b9\u03ba\u03ae \u03c0\u03c1\u03b1\u03ba\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03b3\u03b9\u03b1 \u03bd\u03b1 \u03b1\u03c0\u03b1\u03bb\u03bb\u03b1\u03b3\u03b5\u03af \u03b1\u03c0\u03cc \u03c4\u03bf \u03ac\u03b3\u03c7\u03bf\u03c2 \u03c4\u03b7\u03c2.\r\n\r\n<strong><a href="https://www.instyle.gr/celebrity/celebrity-news/lara-fabian-afti-einai-i-iaponiki-praktiki-gia-n/">\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf instyle.gr</a></strong>