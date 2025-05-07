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Lara Fabian: Αυτή είναι η ιαπωνική πρακτική για να διώξετε το στρες από τη ζωή σας - Real.gr
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Lara Fabian: Αυτή είναι η ιαπωνική πρακτική για να διώξετε το στρες από τη ζωή σας

14:10, 07/05/2025
Lara Fabian: Αυτή είναι η ιαπωνική πρακτική για να διώξετε το στρες από τη ζωή σας

ΠΗΓΗ: Lara FABIAN /Instagram

Η Lara Fabian χρησιμοποιεί μία ιαπωνική πρακτική για να απαλλαγεί από το άγχος της.

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