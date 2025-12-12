«Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο»: 70 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας – Η ανάρτηση της Finos Film - Real.gr

Σαν σήμερα το 1955 έκανε πρεμιέρα η θρυλική ταινία “Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο” του Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστές τον Μίμη Φωτόπουλο, τον Βασίλη Αυλωνίτη και την Τζένη Καρέζη, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση. Με αφορμή τη συμπλήρωση 70 ετών από την κυκλοφορία της ταινίας η Finos Film έκανε μια ανάρτηση. Στον επίσημο […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο»: 70 χρόνια από την πρεμιέρα της ταινίας – Η ανάρτηση της Finos Film στο InStyle.