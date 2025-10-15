Λένα Δροσάκη: «Δεν νιώθω ότι χάλασα τη ζωή μου για να την ξαναφτιάξω» - Real.gr

Με αφορμή το σκηνοθετικό ντεμπούτο της και τους ρόλους της στη σειρά «Σέρρες» και στην παράσταση «Κρυφτό», η Λένα Δροσάκη μιλά με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την κοινωνία, για τη μητρότητα, για τον χωρισμό.

Στην ΚΟΡΥΝΑ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τόσο τα γαλάζια μάτια της όσο και το χαμόγελό της μαγνητίζουν τον συνομιλητή. Η Λένα Δροσάκη μίλησε στη Realnews για τον δεύτερο κύκλο της σειράς του ΑΝΤ1 «Σέρρες» και τη συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη, για την παράσταση «Κρυφτό» και τη συνεργασία της με τη Μαριάννα Τουμασάτου, αλλά και για το σκηνοθετικό ντεμπούτο της στο θεατρικό «Danny and the deep blue sea». Αμεση και ειλικρινής, μιλά για τον γιο της, Αναστάση, και τη σχέση ζωής που έχει δημιουργήσει με τον πατέρα του και πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη.

Δεύτερος κύκλος για τις «Σέρρες» στον ΑΝΤ1, με το κοινό να απολαμβάνει τα νέα επεισόδια της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη.

Αυτό που με εντυπωσιάζει στον Γιώργο, πέρα από την εφευρετικότητά του, είναι το ότι γράφει με έναν τρόπο που και καλός ηθοποιός να μην είσαι μπορείς να γίνεις. Είναι τόσο συμπυκνωμένο το κείμενό του, που μπορείς απλώς να πεις τις λέξεις και να έχεις γίνει καλός. Μου αρέσει πολύ αυτός ο τρόπος γραφής, γιατί έχει πίσω του σκέψη, αγάπη, έχει κάτι να δώσει -γιατί του Γιώργου δεν του αρέσουν τα μηνύματα- αυτός ο ρόλος να απλώσει το χέρι του και να σε αγγίξει, να σου πει «ξύπνα, δες τι έπαθα εγώ και μην το κάνεις». Νομίζω ότι γι’ αυτό τον αγαπά ο κόσμος τον Γιώργο και όλοι μας. Είναι μια σειρά που θέλω να συνεχίζεται, γιατί είναι φοβερό το πόσο εξελίσσει τους ρόλους. Επίσης είναι μοναδικό το ότι είναι τόσο συμπεριληπτικός, έχει πιάσει όλες τις ανθρώπινες ομάδες και δεν εννοώ gay, straight, άσπρους, μαύρους, αλλά από πλευράς συναισθημάτων. Αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του καθενός και φτιάχνει ρόλους που έχουν αυτή την αδυναμία και τη φέρνουν μπροστά.

Ο δικός σου προβληματικός χαρακτήρας;

Ακόμα και στον δικό μου ρόλο, της Νάνσυς, που δεν είναι συμπαθής, οι θεατές αντιλαμβάνονται το τεράστιο κενό που έχει και αυτό τους ευαισθητοποιεί. Δεν είναι αφοριστικοί απέναντί της. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Στον δρόμο μού λένε: «Θέλω να σε χτυπήσω, να σου δώσω δυο σφαλιάρες να συνέλθεις, γιατί το κάνεις αυτό, τι σου συμβαίνει;». Αντιλαμβάνονται ότι κάτι μου συμβαίνει ως ρόλος και έχουν ανάγκη να καταλάβουν το γιατί. Θέλω να γραφτεί και άλλος κύκλος. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω πώς ολοκληρώνονται οι ζωές αυτών των χαρακτήρων μετά από αυτό τον κύκλο.

Πώς ένιωσες όταν οι «Σέρρες» μπήκαν στο Netflix;

Δεν ένιωσα προσωπική χαρά, ένιωσα υπερήφανη γι’ αυτή τη συγκεκριμένη ομαδική δουλειά, της άξιζε να είναι εκεί. Δουλέψαμε όλοι με τόση προσπάθεια και αγάπη, που της άξιζε να μπει σε αυτή την πλατφόρμα.

Φέτος κάνεις το σκηνοθετικό σου ντεμπούτο με την παράσταση «Danny and the deep blue sea», που κάνει πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου στο θέατρο «Μεταξουργείο». Πώς αποφάσισες να δοκιμαστείς στη σκηνοθεσία;

Συνήθως τα πράγματα έρχονται και με βρίσκουν. Ηταν μια χρονική στιγμή που μέσα μου αναμετρήθηκα με το να πάρω μια τέτοια ευθύνη ή όχι. Κάπως έτσι τα ζυγίζω. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου με τι θέλω να αναμετρηθώ; Θέλω να πάρω τόσο μεγάλη ευθύνη, να ενηλικιωθώ με έναν τρόπο περισσότερο; Και οι συνθήκες εκείνη τη στιγμή ήταν οι καταλληλότερες να το κάνω. Οταν είσαι ηθοποιός, έχεις ένα μερίδιο ευθύνης που αφορά το υποκριτικό κομμάτι. Πρέπει να υποστηρίξεις αυτό που μπορεί ο σκηνοθέτης να σου πει να κάνεις. Είναι δική σου ευθύνη πόσο πειστικά ή αληθινά μπορείς να παίξεις. Από τη μεριά του σκηνοθέτη σκέφτηκα ότι καλούμαι να φτιάξω όχι έναν προσωπικό δικό μου κόσμο, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο, να γίνω και εγώ, όπως ο Γιώργος, συμπεριληπτική. Να δω και να πω ποια είναι η δική μου ανάγκη να αναμετρηθώ με αυτό το έργο που μιλά για τρομερά συναισθήματα αναζήτησης του έρωτα και της ύπαρξης μέσα από τραυματικές εμπειρίες. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ερωτευτεί μέσα από ένα τραύμα και πώς συναντιέται με έναν άλλο άνθρωπο. Οπως οι ήρωες του έργου, Ντάνι και Ρομπέρτα, που έχουν αγωνία και φόβο, έτσι και εγώ το αντιμετωπίζω με τρομερή αγωνία και φόβο, αλλά και με μια τεράστια αγάπη στο να δημιουργήσουμε, να φτιάξουμε ένα σύμπαν από εικόνες, ήχους και λέξεις. Από όταν γέννησα, συνειδητοποίησα ότι οι λέξεις έχουν τεράστια σημασία. Μπορεί να λες «έλα, βρε χαζέ, τώρα» και να μην εννοείς κάτι, αλλά το «χαζός» έρχεται και χτυπάει κάπου μέσα στον άλλο, που μπορεί εσύ να μην καταλαβαίνεις. Αν ο άλλος δεν σου επικοινωνήσει πώς ένιωσε, δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το διορθώσεις. Αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι η επικοινωνία. Δύο τραυματισμένοι άνθρωποι, όπως οι ήρωες, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με έναν υγιή τρόπο. Αυτό με προβληματίζει καθημερινά, αυτή η τρομερή απόγνωση να επιβιώσω και να λύσω το τραύμα με κρατά άγρυπνη κάθε βράδυ. Μου αρέσει αυτή η διαδικασία, να δημιουργώ έναν κόσμο, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά και τα δύσκολα έχουν την ομορφιά τους. Μέσα από αυτό αντιλαμβάνομαι πόσο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι.

Η έλλειψη επικοινωνίας είναι σημείο των καιρών;

Σαφέστατα. Οταν συναντήθηκα με τους ηθοποιούς, τον Ντένη Μακρή και την Αλεξάνδρα Μήνου, λέγαμε πόσο ουσιαστικά επίκαιρο είναι αυτό το θέμα. Πόσο θυμωμένοι είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν και πώς αυτό τους απομακρύνει, γιατί αν δεν επικοινωνούμε δεν συνδεόμαστε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλήγμα, οπότε μην έχοντας τη σύνδεση οι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Αυτό δημιουργεί αποξένωση και τεράστια οργή, μοναξιά και απόγνωση. Γι’ αυτό έρχεται και η βία. Οποιαδήποτε τρυφερότητα φαντάζει ξένη.

Πώς αντιμετώπισες τα κακόβουλα σχόλια για την πρώτη σου σκηνοθετική απόπειρα;

Δεν θεωρώ ότι είναι κακόβουλα, δεν κρίνω την άποψη του καθενός. Το επέλεξα να σκηνοθετήσω. Θα μπορούσε να πει κανείς γιατί έγινα ηθοποιός ή γιατί βάφω τα μαλλιά μου ξανθά; Υπάρχουν πολλές απαντήσεις, αλλά εγώ κοιτάω αν θέλεις να μάθεις κανονικά γιατί θέλω να σκηνοθετήσω. Το αν μου αξίζει είναι κάτι άλλο. Ολοι οι άνθρωποι έχουμε το δικαίωμα να προσπαθήσουμε για κάτι που θέλουμε να κάνουμε.

Παράλληλα κάθε Τρίτη και Τετάρτη θα συμπρωταγωνιστείς στην παράσταση «Κρυφτό» με τη Μαριάννα Τουμασάτου, στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη», με την πρεμιέρα να είναι προγραμματισμένη για τις 21 Οκτωβρίου.

Με τη Μαριάννα δεν είχαμε συνεργαστεί ξανά. Την ήξερα κοινωνικά, θαύμαζα πόσο ευαισθητοποιημένη και πόσο δυναμική είναι. Ηξερα ότι είναι πολύ δοτικός άνθρωπος, ότι βοηθά πολύ και εντέλει είναι τα τριπλάσια από αυτά που ήξερα. Είναι μια συνάντηση ζωής, νιώθω ευλογημένη γι’ αυτό και κάθε φορά ανυπομονώ να πάω στην πρόβα να περάσουμε όμορφα. Είναι και η σκηνοθέτις μας, Βάσια Αργέντη, και η βοηθός σκηνοθέτη, Χρυσαφένια Λουγιάκη, που μας συμπεριφέρονται με αγάπη και τρυφερότητα. Το έργο είναι πρωτότυπο της Αργέντη και είναι τόσο βαθιά αληθινό. Σχολιάζει την οικογένεια που σε κατακλύζει και σε χειρίζεται με ενοχές, που χαίρεται μόνο με περγαμηνές και με το τι θα πει ο κόσμος. Και εδώ διακυβεύεται η επικοινωνία, το ότι οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν λένε την αλήθεια, δεν επικοινωνούν τι θέλουν, τι αισθάνονται. Υπάρχει τεράστια παρανόηση των πραγμάτων και τα πράγματα οδηγούνται σε ένα τέλος πολύ άδικο για τις σχέσεις, επειδή τόσα χρόνια δεν είπαν μεταξύ τους πώς νιώθουν. Δυστυχώς στην κοινωνία μας δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν έχουμε κράτος δικαίου. Κρύβονται πράγματα, υποθάλπονται ψέματα κι αυτό δεν μας οδηγεί σε κάτι καλό.

Ο δικός σου ρόλος;

Υποδύομαι την Ελβίρα, τη μικρή αδελφή της Μαριάννας και έχω μια επιλογή: να βρω το θάρρος να πω την αλήθεια. Βέβαια, όταν μεγαλώνεις σε μια χειριστική οικογένεια που έχει πλήρη έλεγχο και φόρτωμα ενοχών, δεν μπορεί να σε αφήσει να μεγαλώσεις με το δικαίωμα να αναζητήσεις την αλήθεια. Με έναν τρόπο νιώθω ότι αυτό είναι ο κόσμος μας, τα κράτη, οι κυβερνήσεις – και δεν αναφέρομαι στα κόμματα. Και αυτό συμβαίνει παγκοσμίως. Εμείς πνιγόμαστε από το άδικο και κρατάμε την ανάσα μας στα βάθη του ωκεανού και δεν μπορούμε να βγούμε στην επιφάνεια, γιατί φοβόμαστε. Ο μόνος τρόπος είναι η αντίδραση, να μιλήσουμε, να πούμε την αλήθεια. Το κόστος είναι τεράστιο, αλλά δεν υπάρχει άλλος δρόμος.

Πιστεύεις ότι παίζουμε «Κρυφτό» στη ζωή μας;

Μονίμως παίζουμε κρυφτό στη ζωή μας, φοβόμαστε μην πληγωθούμε. Φοβόμαστε να πούμε στη φίλη μας «στεναχωρήθηκα με αυτό ή ένιωσα αδύναμη μπροστά σε αυτό που μου ζητάς και δεν είμαι έτοιμη να το αντιμετωπίσω». Δεν λες στον άλλο την αλήθεια. Ή δεν λες στο παιδί σου «είμαι στενοχωρημένη για κάτι που μου έχει συμβεί, αλλά δεν είσαι υπεύθυνος εσύ», γιατί πρέπει να δείξεις ότι είσαι καλά, λες και το παιδί δεν έχει ενσυναίσθηση και εντέλει μπερδεύεται, γιατί του περνάς διπλά μηνύματα. Καταλήγουμε σε τόσο μεγάλη παρανόηση και τελικά μένουμε μόνοι μας, γιατί δεν έχουμε επικοινωνήσει τα θέλω μας. Ενας καταστροφικός φαύλος κύκλος.

Ο ρόλος της μαμάς είναι ο μεγαλύτερος της ζωής σου;

Ο ρόλος της μαμάς είναι ο πιο δύσκολος που μπορεί να συμβεί σε μια γυναίκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μας προετοιμάζει κανείς, δεν υπάρχει καμία υποδομή στο να μας ενημερώσουν για το τι συμβαίνει, παρά μας λένε πως είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μας, η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή της γυναίκας. Ολα αυτά μπορεί να είναι μεν, αλλά δεν είναι μόνο αυτά και δεν είναι κυρίαρχα, ειδικά τις πρώτες στιγμές. Δεν υπάρχει καμία βοήθεια από το κράτος να στηρίξει τη γυναίκα, δεν υπάρχει μέριμνα.

Πώς είναι η σχέση με τον γιο σου;

Αυτό το καλοκαίρι ο Αναστάσης είχε μια τεράστια αλλαγή, είναι πλέον πέντε χρόνων και έγινε ένα αγοράκι. Επικοινωνούσαμε πολύ διαφορετικά, ήταν πολύ όμορφο που μου εξέφραζε τις ανάγκες του. Με συγκλονίζει που αλλάζει στάδια, από εκεί που ήταν ένα παιδάκι που κυρίως εγώ έλεγα τι πρέπει να κάνουμε, πλέον μου εκφράζει τα δικά του θέλω, έχει άποψη και μου αρέσει να συζητάμε. Επειδή τον ρωτούσα από μικρό πώς ήταν η μέρα του, τώρα με ρωτά και εκείνος, ο γλυκούλης μου, «πώς ήταν η δουλειά σου, ήταν δύσκολα σήμερα;».

Μεγαλώνεις τον Αναστάση με τον πρώην σύζυγό σου, Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Εχετε βρει τις ισορροπίες σας μετά τον χωρισμό;

Η ανατροφή ενός παιδιού είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ενα παιδί σήμερα δεν μπορεί να βγει στην αλάνα να παίξει, όπως έκανε η δική μας γενιά, να ξεθυμάνει και να νιώθει ελεύθερο. Τότε οι μαμάδες δεν δούλευαν και οι μπαμπάδες δούλευαν το οκτάωρό τους και γύριζαν σπίτι. Σήμερα, δυστυχώς δουλεύουμε αδιανόητα πολλές ώρες όλοι σε αυτή την κοινωνία που για να επιβιώσουμε πρέπει να κάνουμε 15 δουλειές. Εξαρχής είναι κάτι δύσκολο. Με τον μπαμπά του Αναστάση έχουμε βρει μια πολύ ωραία επικοινωνία να μοιραζόμαστε τον χρόνο. Οποτε δεν μπορώ εγώ, είναι μαζί του, όποτε δεν μπορεί εκείνος, είναι μαζί μου. Προσπαθούμε να έχουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με το παιδί. Μπορεί να λείπω όλη μέρα και ακόμα και μια ώρα να έχουμε μαζί, να διαβάσουμε παραμύθι, να μιλήσουμε για τη μέρα μας. Και τον βλέπω μετά πόσο γεμάτος είναι. Η επικοινωνία είναι το μεγάλο ζητούμενο, είναι το Α και το Ω για να επιβιώσουμε, όχι για να ζήσουμε καλά. Παλεύουμε να κρατήσουμε μια οικογένεια από απόσταση, από τη δουλειά με ένα μόνιμο άγχος. Πώς θα μεγαλώσουν τα παιδιά όταν βλέπουν ένα ζευγάρι έτσι, τι εικόνες θα έχουν αν δεν έχουν κοινές εικόνες μαζί; Και πάμε τώρα να γίνει το 15ωρο μόνιμη κατάσταση. Με τον Αλέξανδρο έχουμε μια ωραία επικοινωνία, γιατί είμαστε οικογένεια, καλώς ή κακώς χωρίσαμε, θα είμαστε για πάντα οικογένεια, γιατί έχουμε ένα παιδί, οπότε υπάρχει η αναγκαιότητα να επικοινωνούμε. Πρέπει να συγχωρήσουμε, να προχωρήσουμε, να πάμε παρακάτω. Τον ρώτησα το καλοκαίρι «ποιες ήταν οι καλύτερες διακοπές σου;» και μου είπε «με τη μαμά και τον μπαμπά».

Ο έρωτας τι ρόλο έχει; Θα ξαναέφτιαχνες τη ζωή σου;

Ολα μέσα στη ζωή είναι. Δεν νιώθω ότι έχω χαλάσει τη ζωή μου, για να την ξαναφτιάξω. Αυτά δεν τα προγραμματίζεις, συμβαίνουν.

Πέρασες δύσκολα με το #ΜeΤoο. Νιώθεις πλέον δικαιωμένη;

Προχθές μου έστειλε μια κοπέλα ένα μήνυμα ότι νιώθει πιο ασφαλής και ότι μετά από όλα αυτά, νιώθει πως κάτι έχει αλλάξει. Ηταν πολύ συγκινητική αυτή η επικοινωνία. Αν δεν νιώθουμε δικαιοσύνη γι’ αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε πιο πίσω. Με αυτά τα γεγονότα πρέπει να κοιτάξουμε άλλα πράγματα, τι ακριβώς συμβαίνει στο θεσμικό πλαίσιο και αν πρέπει να γίνει αλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να πω πώς αισθάνομαι, το διαχειρίζομαι. Το μόνο σίγουρο πως, αν δεν εγκαταλείπουμε τις μάχες μας, δεν πάει τίποτα χαμένο.