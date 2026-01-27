Λένα Δροσάκη για το διαζύγιό της: «Όταν ξεκίνησα να μιλάω για το τι θέλω, άρχισα να γίνομαι δυσάρεστη» - Real.gr

Η Λένα Δροσάκη παραχώρησε συνέντευξη στον Παντελή Τουτουντζή και τη διαδικτυακή εκπομπή του στο YouTube, “Make Up Stories”. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για το διαζύγιό της από τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. «Όταν ακούω τη λέξη “γάμος” τρομάζω. Τώρα δεν έχω σκέψη αλλά συναίσθημα. Ο γάμος ήταν ένα τεράστιο κεφάλαιο και δεν πέτυχε σε εμένα αυτό το […]

