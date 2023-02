Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Αντιδράσεις για την 19χρονη σύντροφό του - «Δεν τον έχει δει να πεθαίνει στον Τιτανικό»

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα φημολογείται ότι βγαίνει με το 19χρονο μοντέλο Ίντεν Πολάνι, καθώς οι δυο τους εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί σε ένα πάρτι στις 31 Ιανουαρίου, με τον Ντι Κάπριο να φορά casual ρούχα και το μοντέλο ένα γκρι ριγέ κοστούμι.

Twitter EXPLODES with memes about Leonardo DiCaprio's 29-YEAR age gap 'romance' with Eden Polani https://t.co/elMO1N3HCn