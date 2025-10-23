Λήδα Μανθοπούλου - Κωνσταντίνος Μέτσιος: Ερωτας για... μετάλλιο - Real.gr

Η Λήδα Μανθοπούλου, ασημένια παραολυμπιονίκης και κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου, εδώ και περίπου έναν χρόνο βιώνει μια όμορφη σχέση με τον πρωταθλητή και βαλκανιονίκη στο δίαθλο Κωνσταντίνο Μέτσιο.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πρόσφατα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παραστίβου στην Ινδία, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού σε 12.72, επιτυγχάνοντας νέο ατομικό ρεκόρ, και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μ. της κατηγορίας Τ38. Η Λήδα Μανθοπούλου, πέραν των εξαιρετικών αθλητικών επιδόσεών της, ζει έναν πολύ τρυφερό έρωτα στο πλευρό του πρωταθλητή και βαλκανιονίκη στο δίαθλο Κωνσταντίνου Μέτσιου.

Ο Κ. Μέτσιος, που συνδυάζει σκι ανωμάλου δρόμου και σκοποβολή και που τον Σεπτέμβριο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Βαλκανικούς Αγώνες θερινού διάθλου στη Σερβία, είναι, όπως φαίνεται, το στήριγμα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και κόρης του αξέχαστου ηθοποιού Αίαντα Μανθόπουλου.

Οι δύο 20χρονοι αθλητές αυτό το διάστημα απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους και ζουν μαζί όμορφες στιγμές. Με αφορμή τις αθλητικές υποχρεώσεις τους ταξιδεύουν πολύ. Ωστόσο, επειδή αγαπούν να εξερευνούν νέους τόπους, δεν χρειάζεται να συμμετέχουν μόνο σε κάποια αθλητική διοργάνωση για να μπουν σε αεροπλάνο.

Το πρόσφατο ταξίδι τους στο Μαρόκο ήταν προσωπικό, από το οποίο μάλιστα επέλεξαν να δημοσιοποιήσουν αρκετές τρυφερές στιγμές. Η ασημένια παραολυμπιονίκης στους Παραολυμπιακούς του 2024 στο Παρίσι και ο σύντροφός της έχουν ως προτεραιότητα την αθλητική καριέρα τους, η οποία απαιτεί αφοσίωση.

Στον ελεύθερο χρόνο τους όμως, ανυπομονούν να βρεθούν, να μοιραστούν τα νέα τους και τις προκλήσεις που συναντούν στον δρόμο τους. Η Λ. Μανθοπούλου μένει μόνιμα στη Λάρισα, ενώ ο Κ. Μέτσιος στη Θεσσαλονίκη. Πρόσφατα η αθλήτρια μοιράστηκε μια πολύ τρυφερή στιγμή τους, ποστάροντας μια πανέμορφη ανθοδέσμη που της προσέφερε ο αγαπημένος της όταν εκείνη επέστρεψε στην Ελλάδα από το Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον τους, ο Κωνσταντίνος στηρίζει πολύ τη Λήδα, η οποία έχει μιλήσει δημόσια για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ζωής. Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του λατρεμένου πατέρα της, Αίαντα Μανθόπουλου, ανακάλυψε ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά αυτό δεν την πτόησε. Εχοντας σημειώσει μια αξιόλογη διαδρομή στον στίβο, αποφάσισε να συνεχίσει την αθλητική της καριέρα μεταβαίνοντας στον παραστίβο και πλέον διαπρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο.