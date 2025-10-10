Lily-Rose Depp: Σπάνια φωτογραφία με τη μαμά της Vanessa Paradis - Real.gr

\u0397 Paradis \u03ad\u03c7\u03b5\u03b9 \u03b4\u03cd\u03bf \u03c0\u03b1\u03b9\u03b4\u03b9\u03ac, \u03c4\u03b7 Lily-Rose \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf\u03bd \u03bc\u03b9\u03ba\u03c1\u03cc\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03b3\u03b9\u03bf Jack, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03c0\u03c1\u03ce\u03b7\u03bd \u03c3\u03cd\u03b6\u03c5\u03b3\u03cc \u03c4\u03b7\u03c2 Johnny Depp.\r\n\r\n<a href="https://www.instyle.gr/celebrity/celebrity-news/lily-rose-depp-spania-fotografia-me-ti-mama-tis-vanessa-paradis/" target="_blank" rel="noopener"><strong>\u0394\u03b9\u03b1\u03b2\u03ac\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b7\u03bc\u03bf\u03c3\u03af\u03b5\u03c5\u03bc\u03b1 \u03c3\u03c4\u03bf instyle.gr</strong></a>