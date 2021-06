Limbo Beach: Graphic novel από τον Βινς Στέιπλς

Ο Βινς Στέιπλς είναι ο συγγραφέας ενός νέου graphic novel, με τίτλο Limbo Beach, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον χειμώνα μέσω του Z2 Comics.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βιβλίο κόμικ γράφεται σε συνεργασία με τους Μπράιαν Έντουαρντ Χιλ (Batman & the Outsiders; Titans), Κρις Ρόμπινσον (Children of the Atom) και Μπάστερ Μούντι (Teenage Mutant Ninja Turtles). Το Limbo Beach αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο του 2021.