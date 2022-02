Λίντα Εβανγκελίστα: «Αυτός είναι ο εφιάλτης της αισθητικής μου επέμβασης... Σκότωσα τη Λίντα»

Συγκεκριμένα λέει ότι "μου άρεσε να βρίσκομαι πάνω στην πασαρέλα. Τώρα φοβάμαι να συναντήσω κάποιον που ξέρω. Δεν μπορώ να ζήσω πια έτσι, κρυμμένη από όλους και γεμάτη από ντροπή. Απλώς δεν μπορούσα να ζήσω άλλο αυτό το μαρτύριο. Είμαι πρόθυμη να μιλήσω επιτέλους".

Linda Evangelista Shares First Photos of Her Body Since Fat-Freezing Nightmare: 'I'm Done Hiding' https://t.co/iOQdaGHvGGpic.twitter.com/d77OUJ7h1I