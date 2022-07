Λίντα Εβαντζελίστα: Αγνώριστη από τις πλαστικές επεμβάσεις

Κανονικά θα έπρεπε στις περιοχές όπου έγινε η κρυολιπόλυση να μειωθεί ο λιπώδης ιστός, αλλά μέσα σε τρεις μήνες από τις συνεδρίες, η Εβαντζελίστα παρατήρησε ότι βγήκαν εξογκώματα σε όλο της το σώμα, με την ίδια να φρικάρει εξαιτίας παράδοξης υπερπλασίας λίπους, μιας πολύ σπάνιας παρενέργειας που το ποσοστό της παγκοσμίως δεν ξεπερνά το 0,0051%.

Με ανάρτησή της στο Instagram το περασμένο φθινόπωρο, η ίδια ενημέρωσε τους followers της για το τι της είχε συμβεί και έχει γίνει «αγνώριστη», ενώ σε συνέντευξή της στο περιοδικό People το χειμώνα παραδέχτηκε πως τρομάζει στη σκέψη να συναντήσει κάποιον που την ξέρει από παλιά.

Παρόλα αυτά πλέον σε δηλώσεις της η Εβαντζελίστα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να κρύβεται άλλο. «Δεν μπορώ να ζω πια έτσι, κρυμμένη και να ντρέπoμαι. Απλώς δεν μπορούσα να ζήσω άλλο σε αυτόν τον πόνο. Είμαι πρόθυμη να μιλήσω επιτέλους», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, η ίδια έχει καταθέσει ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο μήνυση και ζητάει αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενη ότι δεν είναι σε θέση να εργαστεί από τη στιγμή που έκανε την κρυολιπόλυση.

Linda Evangelista seen makeup free on rare outing after plastic surgery left her face 'DISFIGURED' | Daily Mail Online https://t.co/7Y94QxXcJh