«Live N’ Let Die With COVID 45»: Με αιχμές για τον Τραμπ, οι Guns N’ Roses πωλούν T-shirts για καλό σκοπό

Πρόσφατα, η μεγάλη επιτυχία των Guns N 'Roses «Live N' Let Die» αντηχούσε, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ περιόδευε σε ένα εργοστάσιο στην Αριζόνα που παράγει μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων N95 για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Οικονομικών, Στιβ Μνούτσιν και ο αρχηγός του hard rock συγκροτήματος Axl Rose «κονταροχτυπήθηκαν» στο Twitter.

Τώρα, οι Guns N 'Roses -που διασκεύασαν το τραγούδι των Wings το 1991 για άλμπουμ τους «Use Your Illusion I»- πωλούν T-shirt που αναγράφουν με κεφαλαία γράμματα «Live N' Let Die With COVID 45»