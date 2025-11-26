Λορέντζο Πιρόλα: Η κόρη τού έφερε γούρι - Real.gr

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της πριγκίπισσάς του, ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός Λορέντζο Πιρόλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τις πρώτες ημέρες με την κόρη τους στο σπίτι περνούν ο άσος του Ολυμπιακού Λορέντζο Πιρόλα και η Μαρτίνα Φεράρι. Ο Ιταλός ποδοσφαιριστής και η σύζυγός του έγιναν για πρώτη φορά γονείς και η χαρά τους δεν χωρά σε λέξεις. To σπίτι τους… βάφτηκε ροζ και γέμισε από γέλια, γλυκά, παιχνίδια και μπαλόνια.

Η κόρη τους γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου. «Και οι τρεις ζωές μας μόλις ξεκίνησαν! Azzurra, 30.10.2025. Οι καρδιές μας είναι δικές σου», έγραψε συγκινημένος στα social media ο 24χρονος στόπερ Λ. Πιρόλα. Και μπορεί να έχει ήδη προμηθευτεί το αθλητικό φορμάκι με το σήμα του Ολυμπιακού, αλλά η μικρή πήρε το όνομα Azzurra που στα ιταλικά σημαίνει «μπλε».

Η γέννησή της, μάλιστα, έφερε γούρι στον 24χρονο ποδοσφαιριστή, αφού ύστερα από μία εβδομάδα υπέγραψε την ανανέωση του συμβολαίου του με την ομάδα του Πειραιά μέχρι το 2028 που συνοδεύτηκε και από την ανάλογη αύξηση των αποδοχών του, που φτάνουν πλέον στο 1.000.000 ευρώ τον χρόνο.

Η αγάπη είναι η δύναμή του

Η εντυπωσιακή Ιταλίδα σύζυγός του, Μαρτίνα, δεν λείπει στιγμή από το πλευρό του και αποτελεί τη μεγαλύτερη φαν του, αφού ακόμα και όταν ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη βρισκόταν ανελλιπώς στις κερκίδες του «Καραϊσκάκης».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2024 σε μια ρομαντική τελετή στην ιταλική ύπαιθρο. Η γαμήλια πρόταση είχε γίνει δύο χρόνια πριν, τον Νοέμβριο του 2022, σε ένα από τα ταξίδια του ζευγαριού στις Σεϋχέλλες, με τη Μαρτίνα να λέει το πολυπόθητο «ναι» και να εκφράζει την αγάπη της: «Το άλλο μου μισό, ο καλύτερος φίλος μου και η αδελφή ψυχή μου, χίλιες φορές περισσότερο ναι… Σε όλη αυτή τη ζωή μαζί. Σε αγαπώ με τον πιο αγνό και ειλικρινή τρόπο που κάποιος θα μπορούσε να αγαπήσει οποιονδήποτε. Σε ευχαριστώ για όλα όσα είσαι».

Οι δυο τους, ως νέοι γονείς πλέον, κρατούν στην αγκαλιά τους την κόρη τους, η οποία ήρθε να ολοκληρώσει την ευτυχία τους με τον πιο όμορφο τρόπο.