«Love Is The Message...» livestreaming από 15 μουσεία

Από τις 26 Ιουνίου και για 48 ώρες, 15 μουσεία από όλον τον κόσμο θα προσφέρουν στο κοινό το αιχμηρό βίντεο «Η Αγάπη Είναι το Μήνυμα, Το Μήνυμα Είναι ο Θάνατος» που ολοκλήρωσε το 2016 ο Arthur Jafa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βίντεο έκανε το ντεμπούτο του πριν τέσσερα χρόνια, μετά τη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές. Το καυστικό συνονθύλευμα εικόνων αρχείου και πλάνων βίντεο, υπό τους ήχους του «Ultrabeam Light» του Κάνιε Γουέστ, έκρουσε ευαίσθητες χορδές στους θεατές. Τώρα, μετά τον φόνο του George Floyd και το κίνημα Black Lives Matter, πολλά καλλιτεχνικά ιδρύματα προσπαθούν να βρουν τρόπους να επαναπροσδιορίσουν την αποστολή τους.

Αιχμή του δόρατος στην πρωτοβουλία είναι το Hirshhorn Museum and Sculpture Garden και το Smithsonian American Art Museum, τα οποία από κοινού απέκτησαν το έργο, το 2018. Συμμετέχουν στο πρότζεκτ τα Glenstone Museum, Dallas Museum of Art, High Museum of Art, Museum of Contemporary Art του Λος Άντζελες, Studio Museum in Harlem, Julia Stoschek Collection, Luma Arles και Luma Westbau, Pinault Collection, Palazzo Grassi, Stedelijk Museum και Tate. Από την πλευρά του, ο Jafa δήλωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος με την ευκαιρία να έχω, επιτέλους, όσο περισσότερους είναι δυνατόν που να μπορέσουν να δουν το "Love Is the Message, The Message Is Death"».