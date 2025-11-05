«Maestro»: Από τους Παξούς με αγάπη - Real.gr

Οι νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του τέταρτου κύκλου της σειράς «Maestro» αποκαλύπτουν μια παραγωγή που επιστρέφει στους δέκτες μας με ακόμη πιο έντονα συναισθήματα.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ενώ τα εσωτερικά πλάνα αποπνέουν ζεστασιά, οι εικόνες με τη θάλασσα και τα ειδυλλιακά τοπία του Ιονίου υπογραμμίζουν ότι οι Παξοί παραμένουν το μεγάλο φόντο της πολυαναμενόμενης σειράς. Η φωτογραφική ατμόσφαιρα που επικρατεί στο «Maestro in blue» συνεχίζει την ποιητική γραμμή του δημιουργού της Χριστόφορου Παπακαλιάτη.

Οι λήψεις και τα χρώματα δείχνουν ότι ο τέταρτος κύκλος της σειράς θα κινηθεί ανάμεσα στη νοσταλγία και στη νέα αρχή, συνδέοντας ξανά την ομορφιά του τοπίου με τα μεγάλα διλήμματα των ηρώων. Αλλωστε το «…in blue» του τίτλου δίνει από μόνο του έναν τόνο μελαγχολίας. Αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες, το «Maestro» θα συνεχίσει να μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο όπου η μουσική, ο έρωτας και η ανθρώπινη αναζήτηση στήνουν τον δικό τους χορό, με το ίδιο πάθος που καθιέρωσε τη σειρά διεθνώς μέσα από το Netflix.

Ο Χρ. Παπακαλιάτης και σύσσωμο το καστ του «Maestro» επιστρέφουν δυναμικά για τον τέταρτο κύκλο της σειράς. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν επίσημα στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. «Ηρθε η ώρα. Νέα σεζόν. Επεισόδιο 1 – Maestro in blue. Οι πρόβες ξεκίνησαν! Μείνετε συντονισμένοι!», έγραψε στο Instagram ο Χριστόφορος, δημοσιεύοντας στην ίδια ανάρτηση και δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη ποζάρει με την πρωταγωνίστρια της σειράς, Κλέλια Ανδριολάτου, ενώ στη δεύτερη φαίνεται το σενάριο του πρώτου επεισοδίου, το οποίο έχει τίτλο «Η εποχή των τεράτων».

Η παραγωγή, αφού ολοκλήρωσε τα γυρίσματα στην Αθήνα, μεταφέρθηκε στους Παξούς, το νησί-σήμα-κατατεθέν της σειράς, όπου θα γυριστεί το μεγαλύτερο μέρος των νέων επεισοδίων. Πριν από λίγες ημέρες, ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής έγραψε στα social media: «Θυμάστε πέρυσι που μου λέγατε πότε θα ξαναπάμε και πότε θα ξαναπάμε στο νησί; Ορίστε! Ηρθαμε ξανά. Και τρώμε πάλι…».

Η Κλ. Ανδριολάτου μοιράστηκε επίσης στιγμιότυπα, γράφοντας: «Πίσω στο νησί, πίσω στις μελωδίες, πίσω στις αναμνήσεις». Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταλαντούχα ηθοποιός συμπεριλήφθηκε στην ελληνική λίστα του Forbes «30 under 30», με τους νέους κάτω των 30 ετών, που έχουν αφήσει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στις επιχειρήσεις, στον αθλητισμό, στην τέχνη και σε άλλους τομείς. Τα γυρίσματα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνεχιστούν και σε άλλους προορισμούς, όπως η Βουδαπέστη, προσδίδοντας διεθνή αέρα στη νέα σεζόν.

Το «Maestro» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, με νέες ιστορίες και απρόβλεπτες εξελίξεις για τους βασικούς ήρωες, αλλά και με την είσοδο καινούργιων χαρακτήρων. Στο καστ εντάσσονται ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, δύο ταλαντούχοι ηθοποιοί που θα φέρουν φρέσκια ενέργεια στη σειρά. Παράλληλα, κυκλοφορούν φήμες για τη συμμετοχή του Βασίλη Μίχα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την παραγωγή.

Η επιτυχημένη συνεργασία του Χρ. Παπακαλιάτη με το Mega και το Netflix συνεχίζεται, με τη σειρά να αποτελεί πλέον διεθνές σημείο αναφοράς για την ελληνική τηλεόραση. Ο συνδυασμός ειδυλλιακών τοπίων, εξαιρετικών ερμηνειών και ανατρεπτικής πλοκής φαίνεται ότι θα μας χαρίσει και πάλι έναν κύκλο υψηλών προδιαγραφών.